Liên quan đến vụ việc hòn đá tảng lớn từ trên núi cao lăn trúng 2 xe đoạn đường lên Vân Hồ, Sơn La, tối 17/5, Cục CSGT đã có thông tin chính thức.

Theo đó, vào hồi 17 giờ 20 cùng ngày, tại km 161+200 Ql6 xảy ra sự cố đá lăn vào oto bán tải 29H do anh Nguyễn Văn L. (sinh năm 1979) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội và xe đầu kéo 89C lưu thông theo hướng ngược lại.

Hậu quả khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng, may mắn không có người bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CSGT ĐB số 1 , phòng csgt công an tình Sơn đã cử tổ công tác đến hiện trường phân luồng giao thông, liên hệ máy để gạt đá trên lòng lề đường, phân làn giao thông. Đối với 2 chủ phương tiện tự khắc phục hư hỏng đôi với phương tiện của mình.

Chiếc xe bán tải may mắn thoát nạn - Ảnh cắt từ clip

Clip chiếc xe bán tải bẹp sau khi hòn đá rơi xuống - Clip: OFFB

Từ vụ việc trên, Cục CSGT cảnh báo việc tham gia giao thông khi trời mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bởi đường trơn trượt, ngập nước, tầm nhìn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn nếu như người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, Cục CSGT đề nghị người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Chú ý quan sát biển báo, các vật cản, chướng ngại vật, chú ý đường đi của các phương tiện đi trước để tránh bất trắc có thể gặp phải, luôn bật đèn, không dừng đỗ dưới gốc cây, bốt điện, đi đúng phần đường làn đường… trong trường hợp k cấp thiết thì tránh ra đường khi thời tiết cực đoan.

