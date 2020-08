Hỗn chiến gây náo loạn đường phố Thanh Hóa, vào Long An trốn truy nã

Ngày 28-8, tin từ Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã di lý Trịnh Việt Hoàng (SN 2001; ngụ số nhà 127 Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa) về địa phương để xử lý theo quy định.

Công an di lý Trịnh Việt Hoàng từ Long An về địa phương để xử lý

Trịnh Việt Hoàng là một trong những người đã tham gia vụ "hỗn chiến" gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hóa, nhưng sau đó bỏ trốn và bị Công an TP Thanh Hóa phát lệnh truy nã về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo Công an TP Thanh Hóa, do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, đêm 27-4, tại đường Nguyễn Tĩnh, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa đã xảy ra vụ việc 2 nhóm thanh niên đuổi đánh nhau gây rối an ninh trật tự trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng"; "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản". Đồng thời, ra quyết định khởi tố 13 bị can đối trong vụ án. Trong đó, Trịnh Việt Hoàng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ vào tính chất của vụ án, ngày 10-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã chuyển toàn bộ hồ sơ của vụ án để Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh thụ lý điều tra.

Ngày 26-8, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Trịnh Việt Hoàng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.