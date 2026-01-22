Cắm sạc điện thoại trước khi đi ngủ là thói quen khó bỏ của đại đa số người dùng smartphone hiện nay để đảm bảo thiết bị đầy pin cho ngày làm việc mới. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiện lợi này là một hành động tiềm ẩn rủi ro chết người mà ít ai để ý: đặt chiếc điện thoại đang sạc ngay cạnh người, để dưới gối hoặc thậm chí trùm chăn lên thiết bị.

Trong tài liệu "Thông tin an toàn quan trọng dành cho iPhone" mới nhất, Apple đã phải lên tiếng khuyến cáo người dùng tuyệt đối không được ngủ trên thiết bị, bộ sạc, sạc không dây hoặc đặt chúng dưới chăn, gối hay sát cơ thể khi đang kết nối với nguồn điện.

Nguyên nhân chính dẫn đến cảnh báo này nằm ở cơ chế tản nhiệt của thiết bị. Khi đang sạc, iPhone và các bộ sạc sẽ sinh ra một lượng nhiệt đáng kể. Nếu bị che phủ bởi chăn, gối hoặc cơ thể người, luồng nhiệt này không thể thoát ra ngoài, dẫn đến tình trạng quá nhiệt nhanh chóng. Trong trường hợp xấu nhất, sự tích tụ nhiệt độ cao này có thể làm hỏng linh kiện, gây cháy nổ, hỏa hoạn hoặc gây bỏng cho người sử dụng. Apple nhấn mạnh rằng điện thoại luôn cần được sạc ở những khu vực thông thoáng, hướng mặt màn hình lên trên để đảm bảo quá trình tản nhiệt diễn ra hiệu quả nhất.

Không chỉ cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn, "Táo khuyết" còn lưu ý về những rủi ro sức khỏe khi tiếp xúc da kéo dài với cáp sạc và đầu nối đang có điện. Việc ngủ đè lên dây cáp hoặc để đầu nối tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài có thể gây ra cảm giác khó chịu, thậm chí là thương tích do nhiệt hoặc điện. Do đó, vị trí an toàn nhất cho chiếc điện thoại đang sạc vào ban đêm là trên bàn tủ đầu giường, cách xa khu vực giường ngủ và các vật liệu dễ cháy như chăn ga.

Việc sạc pin cho iPhone cần không gian thông thoáng, bởi trong quá trình sạc điện thoại tăng nhiệt độ đáng kể. Đó là chưa tính đến các rủi ro trong trường hợp xấu có thể dẫn đến cháy nổ.

Để đảm bảo an toàn tối đa, Apple cũng khuyến nghị người dùng chỉ nên sử dụng củ sạc và cáp sạc chính hãng đi kèm máy hoặc các sản phẩm của bên thứ ba có chứng nhận MFi (Made for iPhone). Việc sử dụng các phụ kiện trôi nổi, không rõ nguồn gốc hoặc sạc ở nơi ẩm ướt là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy nổ và điện giật. Đặc biệt, người dùng cần lập tức ngưng sử dụng và thay thế phụ kiện mới nếu nhận thấy phích cắm hoặc chân cắm bị hỏng, cáp sạc bị sờn, bong tróc lớp vỏ bảo vệ, hoặc khi bộ sạc đã từng bị va đập mạnh, rơi vỡ hay dính chất lỏng.