Hơn 800 doanh nghiệp Mỹ đòi ông Donald Trump trả hàng tỉ USD tiền thuế

Ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế quan toàn cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, một liên minh thay mặt hơn 800 doanh nghiệp nhỏ khởi kiện yêu cầu hoàn trả hàng tỉ USD tiền thuế.

Báo New York Post cho hay liên minh trên đang gây áp lực đòi chính phủ Mỹ hoàn tiền đầy đủ, nhanh chóng và tự động.

Tổng thống Mỹ Donald Trump Ảnh: AP

Ông Dan Anthony, Giám đốc điều hành liên minh, nhấn mạnh hơn 800 công ty đã làm việc cực nhọc, đổ mồ hôi công sức xây dựng nền kinh tế địa phương.

"Chúng tôi phải chi trả hàng tỉ USD vì những khoản thuế lẽ ra không bao giờ nên tồn tại" - ông Dan Anthony chỉ trích.

Ông nói thêm đối với nhà hàng, nhà sản xuất hay nhà bán lẻ gia nhập liên minh, việc hoàn thuế không chỉ là công bằng mà còn là vấn đề sống còn.

Tóm lại, hơn 800 doanh nghiệp trên đang điêu đứng vì chính sách thuế quan do Tổng thống Donald Trump đưa ra.

Liên minh này cho rằng quy trình hoàn tiền ở Cơ quan Hải quan Mỹ rất đơn giản vì mọi khoản thuế đều được ghi nhận chi tiết trên biểu mẫu nhập khẩu.

Một liên minh gồm hơn 800 doanh nghiệp nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan toàn cầu đang yêu cầu hoàn tiền. Ảnh: Polina Korchagina – stock.adobe.com

Tương tự, Tòa án Thương mại Quốc tế của Mỹ tiếp nhận hơn 1.000 vụ kiện đòi hoàn tiền thuế quan. Các nhà nhập khẩu có thời hạn 2 năm nộp đơn theo luật thương mại Mỹ.

Đơn cử, Tập đoàn Costco đòi chính phủ Mỹ trả lại hàng tỉ USD, hay Tập đoàn Toyota khởi kiện tập trung vào khoản thuế quan ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng ô tô.

Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker cũng gửi thư cùng hóa đơn đòi lại khoảng 8.6 tỉ USD tiền thuế quan. Đây là khoản thuế mà tất cả hộ gia đình ở bang Illinois cần nhận lại. Theo tính toán, mỗi hộ gia đình Illinois chịu thiệt hại khoảng 1.700 USD bởi những khoản thuế quan vô lý.

Tuy vậy, Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker mới chỉ đưa ra yêu cầu ban đầu, chưa chính thức khởi kiện.

Một số thống đốc khác thuộc Đảng Dân Chủ đang thực hiện động thái tương tự.

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20-2 đưa ra phán quyết chính thức bác bỏ các mức thuế quan toàn cầu mà Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Tuy nhiên, phán quyết lại bỏ ngỏ vấn đề chính phủ có nghĩa vụ trả lại số tiền thuế khổng lồ đã thu hay không.

Phản ứng từ Nhà Trắng cho thấy đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý không hề dễ dàng.

Đáp trả yêu cầu hoàn tiền, Tổng thống Donald Trump tổ chức một cuộc họp báo đầy kịch tính. Ông không chỉ gọi quyết định tòa án đưa ra là "tồi tệ, khiếm khuyết" mà còn mỉa mai nói rằng phán quyết "như không được viết bởi những người thông minh".

Khi phóng viên hỏi về việc hoàn tiền, ông Donald Trump tuyên bố ý tưởng đó là không tưởng cũng như dự đoán một tương lai kiện tụng mù mịt.

Tổng thống Mỹ nói với phóng viên: "Tôi đoán vụ này phải kiện tụng ít nhất 2 năm. Chúng ta có thể kết thúc ở tòa án trong vòng 5 năm nữa".

Cuộc chiến pháp lý giữa "túi tiền" doanh nghiệp nhỏ với chính sách cứng rắn của ông Trump dự kiến khiến chính trường Mỹ tiếp tục rung chuyển thời gian tới.