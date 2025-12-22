Hơn 80 nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình ra mắt Không gian nghệ thuật La Musica

La Musica - mô hình không gian nghệ thuật công cộng hoạt động định kỳ mỗi cuối tuần vừa chính thức ra mắt tại Công viên trung tâm La Vida Residences.

La Musica là không gian nghệ thuật ngoài trời chuyên nghiệp, hoạt động định kỳ mỗi cuối tuần, kết hợp biểu diễn âm nhạc, chiếu phim, nghệ thuật đường phố và các hoạt động cộng đồng dành cho nhiều thế hệ.

Các nghệ sĩ trình diễn tại Không gian Nghệ thuật La Musica.

Chia sẻ về không gian nghệ thuật này, ông Phạm Minh Toàn - Giám đốc Điều hành dự án La Musica thuộc Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam (VCIDA), cho biết: "Đầu tư cho công nghiệp văn hoá không chỉ là đầu tư cho sự kiện hay sản phẩm đơn lẻ, mà là đầu tư cho hạ tầng văn hoá - nơi nghệ thuật có thể diễn ra thường xuyên và bền vững.

Ở nhiều quốc gia, các không gian nghệ thuật công cộng hoạt động định kỳ chính là nền móng của hệ sinh thái sáng tạo. La Musica được xây dựng như một thử nghiệm cho cách tiếp cận đó tại Việt Nam, bắt đầu từ việc tạo ra sân khấu ổn định cho nghệ sĩ và hình thành thói quen thưởng thức nghệ thuật cho cộng đồng".

Theo ông Toàn, không gian nghệ thuật La Musica không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, mà còn góp phần tạo điều kiện cho nghệ sĩ trẻ phát triển nghề nghiệp, giúp đô thị gia tăng sức sống văn hoá và từng bước hình thành chuỗi giá trị cho ngành công nghiệp sáng tạo, từ sản xuất, trình diễn đến tiếp cận công chúng.

Trong số hơn 80 nghệ sĩ trình diễn, có thể kể tới một số gương mặt nổi bật như Thanh Ngọc, Phạm Đình Thái Ngân, Vũ Thảo My...

Không gian nghệ thuật La Musica được phát triển và vận hành bởi đội ngũ từng tham gia tổ chức và sản xuất nhiều hoạt động văn hoá - nghệ thuật quy mô lớn tại Việt Nam như Lễ hội Âm nhạc Quốc tế TPHCM (HOZO), Liên hoan phim Quốc tế TP.HCM (HIFF), Lễ hội Manga Comic Con…

Tại sự kiện ra mắt không gian nghệ thuật văn hóa này có sự tham gia trình diễn của hơn 80 nghệ sĩ, gồm Dàn hợp xướng La Musica Choir, Vietnam Marching Band, ban nhạc riêng của La Musica và 3 giọng ca khách mời Vũ Thảo My, Phạm Đình Thái Ngân, Thanh Ngọc với phần dẫn dắt của MC Nguyên Khang.