Hơn 73.000 m² “đất vàng” ven biển tại xã đảo của tỉnh lớn thứ 2 Việt Nam sắp lên sàn đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quy Nhơn vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai các dự án điểm du lịch tại xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Tổng diện tích đất đưa ra đấu giá hơn 73.000 m², với giá khởi điểm trên 21 tỷ đồng.

Một góc bến cảng xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: moitruongxaydungvn

Theo thông tin công bố, quỹ đất đấu giá lần này gồm 3 khu đất có vị trí ven biển đặc thù, sở hữu đồng thời lợi thế cảnh quan biển và núi, được quy hoạch phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng kết hợp dịch vụ cộng đồng.

Trong đó, khu đất số 3 – điểm du lịch Giếng Tiên – Bàn Cờ Tiên có diện tích khoảng 34.600 m², tiếp giáp biển ở một mặt, các mặt còn lại là sườn núi, với giá khởi điểm hơn 11,5 tỷ đồng. Khu vực này được định hướng phát triển không gian tham quan, ngắm cảnh, kết hợp các dịch vụ ẩm thực – giải khát và hạng mục khai thác cảnh quan tự nhiên như đường dạo bộ, công trình ngắm cảnh.

Khu đất số 7 – điểm du lịch Bãi Nam, rộng hơn 24.000 m², nằm sát biển phía Tây và bao quanh bởi địa hình đồi núi, có giá khởi điểm hơn 8 tỷ đồng. Theo quy hoạch, khu đất này sẽ được đầu tư thành khu nghỉ dưỡng cao cấp với các loại hình như biệt thự, bungalow, nhà hàng, khu chăm sóc sức khỏe và không gian khai thác bãi tắm.

Bên cạnh đó, khu đất số 10 – điểm du lịch công viên biển có tổng diện tích hơn 14.000 m², trong đó gồm khoảng 2.200 m² đất liền và gần 12.000 m² mặt nước, giáp biển phía Đông và khu dân cư hiện hữu. Giá khởi điểm của khu đất này hơn 1,5 tỷ đồng, được quy hoạch phục vụ các công trình du lịch, vui chơi giải trí và sinh hoạt cộng đồng gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Theo phương án đấu giá, hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn hoạt động dự án và sử dụng đất đều là 50 năm, tính từ thời điểm có quyết định cho thuê đất.

Nhơn Châu ( còn gọi là Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai, cách Quy Nhơn 13 hải lý (24km), diện tích hơn 360ha, khoảng 2.300 dân. Dù sở hữu cảnh quan biển đảo nguyên sơ và tiềm năng du lịch lớn, khu vực này mới được định hướng khai thác bài bản theo quy hoạch đến năm 2035, trong đó kinh tế biển và du lịch sinh thái là trụ cột phát triển.

Hy San