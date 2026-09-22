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Hơn 700.000 người bàn tán clip của diễn viên Bình An

Minh Ngọc
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Khoảnh khắc diễn viên Bình An ngồi khóc liên tục ở giữa nơi đông người đang được netizen xôn xao bình luận.

Hơn 700 . 000 Người bàn tán về khoảnh khắc xúc động của diễn viên Bình An - Ảnh 1.

Bình An là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên Á hậu Phương Nga. Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Bình An liên tục rơi nước mắt giữa nơi đông người nhận được sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Video được chính em gái nam diễn viên đăng tải trên TikTok, nhanh chóng thu hút hơn 700.000 lượt quan tâm và kéo theo nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.

Trong đoạn clip, Bình An xuất hiện ở dưới hàng ghế khách mời, lộ diện với vẻ ngoài xúc động. Nam diễn viên chăm chú theo dõi trên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, không giấu được cảm xúc khi chứng kiến em gái bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Đi kèm video, em gái Bình An chia sẻ: "Có 2 lý do chính khiến anh trai tôi khóc không ngừng được trong ngày cưới của tôi… 1 là do từ nay không có ai để sai vặt nữa. 2 là may quá gạt được của nợ này đi, sau 8 năm nuôi nó ăn, cho nó học, lo cho nó từng li từng tí một".

Hình ảnh nam diễn viên liên tục lau nước mắt khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ, bởi anh vốn thường xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, hài hước trên mạng xã hội. Bên dưới đoạn video, nhiều người để lại bình luận cho rằng cảm xúc của Bình An là điều dễ hiểu khi một người anh chứng kiến em gái chính thức bước sang một chặng đường mới. Một số khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với tình cảm anh em thể hiện qua những khoảnh khắc trong lễ cưới.

Diễn viên Bình An liên tục rơi nước mắt trong đám cưới của em gái. Nguồn: @2dua1nha

Hơn 700 . 000 Người bàn tán về khoảnh khắc xúc động của diễn viên Bình An - Ảnh 2.

Nam diễn viên chăm chú theo dõi trên sân khấu với đôi mắt đỏ hoe, không giấu được cảm xúc khi chứng kiến em gái bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời. Nguồn: @2dua1nha

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022, khép lại chuyện tình nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Sau khi về chung một nhà, cặp đôi ngày càng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội.

Bên cạnh những màn tương tác hài hước, Bình An nhiều lần khiến dân tình ngưỡng mộ bởi sự tâm lý dành cho bà xã. Nam diễn viên không ít lần chuẩn bị những món quà bất ngờ cho Phương Nga, trong đó đáng chú ý là món quà đặc biệt anh dành tặng vợ nhân dịp sinh nhật.

Không chỉ vậy, Bình An còn thường xuyên đồng hành cùng Phương Nga trong những chuyến du lịch, sự kiện và sẵn sàng chiều theo sở thích của bà xã, từ việc cùng nhau "đu thần tượng" đến ghi lại những khoảnh khắc đời thường đầy hài hước. Sự tự nhiên, vui vẻ trong cách tương tác giúp Bình An - Phương Nga trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến của Vbiz. Mỗi lần xuất hiện cùng nhau, cả hai thường mang đến những khoảnh khắc thú vị, khiến người hâm mộ thích thú.

Hơn 700 . 000 Người bàn tán về khoảnh khắc xúc động của diễn viên Bình An - Ảnh 3.

Sau 4 năm hẹn hò, Bình An và Á hậu Phương Nga chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 10/2022. Ảnh: FBNV

Hơn 700 . 000 Người bàn tán về khoảnh khắc xúc động của diễn viên Bình An - Ảnh 4.

Trên mạng xã hội, nam diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên bà xã với phong cách vui vẻ, gần gũi. Ảnh: FBNV

Bình An là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam. Nam diễn viên sinh năm 1993, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như 5S Online, Tình khúc Bạch Dương, Những cô gái trong thành phố, Mặt nạ gương, Đừng làm mẹ cáu... Anh thường đảm nhận những vai diễn có màu sắc đa dạng, từ hình tượng chàng trai trẻ lãng mạn đến những nhân vật có tính cách phức tạp hơn.

Bên cạnh diễn xuất, Bình An còn tham gia một số chương trình truyền hình và hoạt động giải trí, qua đó duy trì sự hiện diện với khán giả. Nam diễn viên cũng từng xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình được chú ý trên sóng VTV.

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Tags

bình an

Phương Nga

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diễn viên

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