Giới chuyên gia Nga bình luận, sự kiện 555 máy bay không người lái (UAV) tấn công Moscow chỉ trong 1 đêm là hành động thử thách sức mạnh của Nga.

Theo giới truyền thông Nga, chính quyền Ukraine đã phát động một cuộc tấn công trên quy mô lớn với hơn 700 máy bay không người lái vào thủ đô Moscow của Nga vào đêm 18/6.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Phòng không Nga đã vô hiệu hóa 555 máy bay không người lái của đối phương, còn Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin công bố 180 máy bay không người lái của đối phương đã bị bắn hạ khi chúng tiếp cận thủ đô Nga, nhưng một số chiếc đã bay được đến tấn công Nhà máy lọc dầu Moscow.

Các phóng viên chiến trường, blogger và nhà phân tích Nga đã chú ý đến vụ việc và bình luận rằng xét đến việc hơn 90% hệ thống máy bay không người lái (UAV) phóng vào thủ đô bị bắn hạ, đây có thể được coi là một kết quả tốt.

UAV của Ukraine đang tấn công thủ đô từ nhiều hướng, đặc biệt là từ phía Tây. Một số UAV lại được quan sát thấy bay trên các quận phía Tây của vùng Tver, ở Rzhev và Zubtsov, bay theo hướng từ Tây sang Đông ở độ cao thấp, kể cả dọc theo sông Volga vào khoảng 5h sáng giờ Moscow.

Chuyên gia Yuri Kotenok không thể loại trừ khả năng lãnh thổ và không phận của các nước Baltic lại một lần nữa được sử dụng cho các cuộc tấn công.

Ông làm rõ rằng, Nga cần giải quyết toàn diện vấn đề tăng cường phòng không cho cơ sở hạ tầng, công nghiệp, hậu cần, khu dân cư và các cơ sở khác ở Moscow và trên toàn lãnh thổ Nga, bởi sau hội nghị thượng đỉnh G7 (diễn ra từ 15-17/6), cường độ các cuộc tấn công của Ukraine sẽ chỉ gia tăng.

Tại hội nghị đó, Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky đã nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ phương Tây, cùng với những lời hứa về việc cung cấp tên lửa tầm xa và máy bay không người lái trong tương lai.

Ngược lại, nhà lãnh đạo Ukraine đã hứa hẹn “sẽ đem đến cho người Nga một mùa Đông khó khăn”.

Vị chuyên gia Nga khẳng định, nếu giới lãnh đạo quân sự Nga không thay đổi cách tiếp cận đối với cuộc xung đột này, khoảng cách giữa các tuyên bố, thông báo, báo cáo và thực tế sẽ chỉ ngày càng rộng ra, đối phương sẽ tấn công ngày càng dữ dội hơn, tình hình sẽ ngày càng thêm tồi tệ.