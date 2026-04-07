Hơn 7 tỷ tiền mặt, 6kg vàng giấu trong vali: Người đàn ông bị tạm giữ, nguyên nhân sau đó khiến nhiều người ngỡ ngàng

Khoảng 18h ngày 6/12/2025, tại ga Qiziwan (Hải Nam, Trung Quốc), một tình huống bất thường đã xảy ra trong quá trình kiểm tra an ninh hành lý. Khi chiếc vali màu đen của một hành khách đi qua máy soi X-ray, màn hình hiển thị dày đặc các khối kim loại dài, được sắp xếp ngay ngắn - dấu hiệu khiến nhân viên lập tức chú ý.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra trực tiếp. Khi chiếc vali được mở ra, bên trong là 95 thỏi và hạt vàng sáng bóng, tổng trọng lượng lên tới 6 kg. Theo ước tính, số vàng này có giá trị khoảng 2 triệu NDT (hơn 7,6 tỷ đồng).

Phát hiện số tài sản lớn nhưng không có khai báo rõ ràng, người đàn ông liên quan lập tức bị giữ lại để phục vụ công tác xác minh. Tại cơ quan chức năng, người này khai là quản lý khu vực của một công ty trang sức, đang di chuyển để tham gia triển lãm bán hàng. Ông cho biết việc tự mang theo vàng là nhằm tiết kiệm chi phí vận chuyển.

Tuy nhiên, khi được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc, người này chỉ xuất trình một phiếu giao hàng nội bộ, không có hóa đơn mua bán hay xác nhận chính thức từ doanh nghiệp.

Với lượng vàng lớn nhưng thiếu chứng từ hợp lệ, toàn bộ số tài sản đã bị tạm giữ để điều tra. Cảnh sát sau đó nhanh chóng phối hợp với chi nhánh của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc để xác minh thông tin.

Kết quả cho thấy, số vàng trên thực tế thuộc sở hữu của công ty và được sử dụng cho mục đích trưng bày, kinh doanh tại triển lãm. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã trả lại tài sản và cho phép người đàn ông tiếp tục hành trình.

Đáng chú ý, để đảm bảo an toàn cho khối tài sản có giá trị lớn, lực lượng cảnh sát đã trực tiếp hộ tống trong quá trình di chuyển. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, chuyến tàu rời ga và kế hoạch bán hàng không bị ảnh hưởng.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng nhấn mạnh với các tài sản có giá trị cao như vàng, việc vận chuyển cần đi kèm đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Chỉ một thiếu sót nhỏ về giấy tờ cũng có thể khiến người mang theo đối mặt với việc tạm giữ tài sản, thậm chí bị điều tra, gây gián đoạn công việc và phát sinh rủi ro không đáng có.

