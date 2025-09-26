Hơn 500.000 xe không thể qua trạm thu phí sau ngày 1/10

Ngày 1/10 sẽ chuyển đổi hình thức thanh toán thu phí từ ETC thông thường sang tài khoản giao thông, phải định danh chủ xe và liên kết với ngân hàng theo yêu cầu của Nghị định 119. Theo thống kê, số lượng này là khoảng trên 500.000 xe. Đây chỉ là con số của nhóm phương tiện là xe của các doanh nhiệp vận tải, chưa tính đến lượng xe cá nhân phải thực hiện theo quy định. Số lượng lớn như vậy sẽ gây ra nguy cơ lớn ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí.

Vẫn còn nhiều chủ phương tiện chưa hiểu quy định mới phải chuyển đổi cách thanh toán thu phí BOT giao thông khi qua trạm. Nếu cách cũ chỉ cần nộp tiền cho 2 đơn vị cung cấp dịch vụ là Epass và VETC bằng chuyển khoản thì cách mới hiện nay là chủ xe phải định danh tài khoản giao thông, liên kết với thanh toán qua ngân hàng bằng các loại ví thanh toán trung gian. Nghe thì đơn giản nhưng nhiều chủ xe thậm chí còn không biết rằng, dù đã hoàn thành đăng ký mới nhưng vẫn phải chuyển tiền trước mới lưu thông được.

Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên chăm sóc khách hàng VETC cho biết: ''Nhiều khách hàng nghĩ rằng cứ liên kết là trừ trong tài khoản và họ không nạp tiền nữa. Họ nghĩ lúc nào tài khoản ngân hàng của họ cũng có tiền nhưng thực ra đó là sai. Chúng tôi phải nhấn mạnh với khách hàng là phải nạp tiền vào ví để trừ chứ hệ thống không tự động trừ''.

Còn với nhóm khách hàng là doanh nghiệp vận tải, hiệnh có khoảng 300.000 đơn vị với số xe trên dưới 600.000 chiếc sẽ không thể thay đổi cách thanh toán theo yêu cầu của Nghị định 119.

Theo ông Lê Quang Hưng, Giám đốc kinh doanh thu phí tự động VETC: ''Hiện nay trên thị trường chưa có ví áp dụng cho doanh nghiệp, ví điện tử hầu hết áp dụng cho cá nhân thanh toán những cái khoản chi tiêu hàng ngày, còn doanh nghiệp thì không sử dụng ví điện tử''.

Nhiều chủ doanh nghiệp đang phải tính đến việc ủy quyền cho từng lái xe thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho doanh nghiệp nhưng khó khăn tiếp theo có thể về mặt pháp lý.

Ông Nguyễn Công Hùng,Chủ tịch Hiệp hội vận tải Ô tô Việt Nam cho rằng: ""Doanh nghiệp hàng trăm xe thì phải chia cho hàng trăm người. Thứ nhất là đọng tiền, thứ hai là doanh nghiệp không quản lý được dòng tiền này, thứ ba là về mặt pháp lý, chuyển vào ví cá nhân thì sau đó cấp hóa đơn cho ai, ai là chủ thể và doanh nghiệp hạch toán thế nào?''.

Đây là thực tế dẫn đến số lượng 600.000 phương tiện không thể đi qua các trạm thu phí sau ngày 1/10. Ở đây không chỉ là nguy cơ ùn tắc giao thông, lớn hơn nữa còn là việc ngưng trệ mạch máu lưu thông hàng hoá, hành khách trên cả nước. Điều này cần phải được tháo gỡ bằng những quy định cụ thể, sát với thực tế của đời sống.