Với cộng đồng mê Hip-hop Việt Nam và quốc tế, MTPop (Nguyễn Vũ Minh Tuấn, sinh năm 1995, đến từ TP.HCM) là một cái tên quen thuộc. Mới nhất, anh chàng đã làm nên thành tích chấn động giới dancer: Vô địch Red Bull Dance Your Style 2024.

MTPop bật khóc khi tên mình được hô vang ở vị trí nhà vô địch (Nguồn: Red Bull Dance Your Style 2024)

Được biết, vòng chung kết thế giới của giải đấu hội tụ 48 “quái vật” đến từ các quốc gia trên thế giới và MTPop cũng là một trong số đó. Anh chàng là đại diện Việt Nam duy nhất, được đặc cách vào thẳng vòng chung kết vì những màn trình diễn, thành tích xuất sắc ở các cuộc thi và sàn diễn trước đây.

Xuyên suốt giải đấu, các thí sinh thi đấu đối kháng 1-1 trong không gian kết hợp đa dạng các thể loại Punk, Pop, Rock, Hip-hop, Disco,... Giải đấu không có BGK, thí sinh không được luyện tập vũ đạo trước và không được chọn nhạc, người chiến thắng mỗi vòng đấu do 5.500 khán giả tại sàn đấu bình chọn. Ở trận đấu cuối cùng, MTPop đã giành chiến thắng ngoạn mục trước dancer người Pháp Rubix.

Phần trình diễn của MTPop trong trận chung kết với dancer Rubix (Nguồn: Red Bull Dance Your Style 2024)





Hiện tại, MTPop là nhà vô địch năm thứ 4 của giải đấu và là người Việt Nam đầu tiên giành được danh hiệu này, đem lại niềm tự hào cho đất nước trên bản đồ nhảy thế giới.

Chia sẻ sau khi giành được chức vô địch, MTPop cho biết: “Hiện tại mình đang có rất nhiều cảm xúc, mình vô cùng hạnh phúc và phấn khích. Tất cả mọi người đều đang ở đây vì tình yêu, vì văn hóa và vì nhảy múa. Tuy mọi người không đến từ cùng một quốc gia nhưng đêm nay tất cả lại có chung một ngôn ngữ và một thông điệp thông qua những vũ điệu. Mình cảm thấy rất vinh hạnh khi được đứng chung sân khấu với tất cả thí sinh tại đây và đây thực sự là một khoảng thời gian vô cùng trân quý trong cuộc đời mình.

Mình rất tự hào là một người Việt, được đứng ở đây để cống hiến và cho mọi người thấy tinh thần của người Việt mình là như thế nào. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình từ ở Việt Nam. MTPop đứng ở đây không chỉ là cho bản thân mình mà còn là cho tất cả những người xung quanh mình và đặc biệt là mọi người ở Việt Nam”.

Hàng nghìn người phát cuồng vì màn trình diễn của MTPop

Sau khi nam dancer giành được chức vô địch, dân mê nhảy nói riêng và cộng đồng mạng Việt Nam đã dành rất nhiều lời chúc mừng cũng như sự tự hào dành cho anh chàng. Ngay cả những người không mê Hip-hop hay quá am hiểu về các kỹ thuật nhảy cũng phải thốt lên: Quá cuốn!

“Đỉnh cao thực sự! Ngầu đét!”, “Tui không biết gì về Hip-hop mà xem còn mê. Tuyệt vời!”, “Đỉnh nóc kịch trần”, “Xem live nổi hết cả da gà”, “Gọi là Empty Pop, vì xung quanh không còn ai là đối thủ nữa rồi!”, “MTPop mãi đỉnh mãi đỉnh”,... là một số bình luận từ cư dân mạng dành cho anh chàng.

Trước Red Bull Dance Your Style 2024, MTPop đã giành được rất nhiều chiến thắng ở các giải đấu trong nước và quốc tế: Street Star Dance Festival 2017 (Thụy Điển), Who Is The Champion (Malaysia) Groove'N'Move Festival (Thuỵ Sĩ), Jack of All Trades Festival (Canada), Drop The Beat Australia 2018, DOGEATDOG Vol.1 Japan 2018, BIS (2019) - cuộc thi vũ đạo đường phố hàng đầu Trung Quốc,...

Hồi tháng 8/2024 vừa qua, MTPop tiếp tục chuỗi thành tích choáng ngợp của mình khi trở thành người Việt Nam đầu tiên vô địch Popping thế giới. Cụ thể, anh giành chiến thắng ở thể loại Popping tại giải đấu Summer Dance Forever.

Chính vì thắng quá nhiều mà anh chàng được mọi người ưu ái đặt cho nickname là Minh Thắng thay cho tên thật Minh Tuấn cùng với những cái tên ngầu đét như “thần đồng Popping”, “Dancer số 1 Việt Nam”,... Một số hình ảnh khác của MTPop:

(Nguồn: @lineup_battle)

(Ảnh: FBNV + Red Bull Dance Your Style 2024)