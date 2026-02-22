Hơn 500 người xuyên đêm tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu tại Lào Cai
Văn Dương - Hữu Đức - Thành Đạt |
Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng xảy ra trên hồ Thác Bà, UBND tỉnh Lào Cai, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà.
