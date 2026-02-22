Hơn 500 người xuyên đêm tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm tàu tại Lào Cai

Đồng thời, Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, Quân chủng Hải Quân đã điều động 20 đồng chí đặc công người nhái có kinh nghiệm cùng máy lặn sâu, xuồng cứu nạn, máy nén khí và nhiều loại trang thiết bị cứu nạn khác, từ Hải Phòng cơ động đến hồ Thác Bà (Lào Cai) để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Đến 3 giờ 30 phút, ngày 22/2 (mùng 6 Tết), lực lượng cứu nạn của Lữ đoàn 126 đã có mặt tại hiện trường và cơ động ra vị trí tìm kiếm.