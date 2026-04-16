Hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp tái định nghĩa cách dùng công nghệ làm đòn bẩy “thắng cuộc chơi” năm 2026

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đang chịu áp lực kép từ chi phí vận hành leo thang, thị trường đòi hỏi tính tuân thủ ngày càng cao và cuộc đua năng suất ngày càng khốc liệt, InnoEx cùng Grab For Business tổ chức The Innovation Insiders #3: "Đổi mới cách doanh nghiệp thực sự vận hành cho cuộc chơi kế tiếp" – diễn đàn chiến lược cấp điều hành sẽ quy tụ hơn 500 nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại TP.HCM.

The Innovation Insiders #3 được thiết kế như một phòng “giải phẫu” chiến lược – nơi các CEO (Giám đốc Điều hành), COO (Giám đốc Vận hành), CFO (Giám đốc Tài chính), CHRO (Giám đốc Nhân sự) và trưởng các bộ phận vận hành, hành chính, v.v. cùng nhau mổ xẻ những điểm “ma sát” vận hành thực sự đang bào mòn doanh nghiệp mỗi ngày, và cùng nhau tiếp cận những giải pháp vận hành thông minh.

Bối cảnh vĩ mô và "áp lực kép" lên doanh nghiệp Việt Nam 2026

Sự biến động không ngừng của kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2024-2026 đã đặt các doanh nghiệp Việt Nam trước những thách thức chưa từng có. Những áp lực từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, cùng với các quy định thắt chặt về tính tuân thủ đang buộc các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận lại nền tảng cốt lõi của tổ chức.

Trong bối cảnh này, tăng trưởng không còn là ưu tiên duy nhất; thay vào đó, khả năng duy trì sự ổn định và tối ưu hóa tài nguyên nội bộ đã trở thành thước đo mới cho sự thành công của một doanh nghiệp.

Tại thị trường Việt Nam, phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động trong một môi trường mà chi phí vận hành ngày càng đắt đỏ, nhân tài khó quản trị và mức độ cạnh tranh khốc liệt không còn chỗ cho sự kém hiệu quả.

Những "điểm nghẽn" này thường xuất phát từ các quy trình làm việc thủ công, hệ thống dữ liệu rời rạc và sự thiếu đồng bộ giữa con người với các công cụ công nghệ.

Diễn đàn The Innovation Insiders #3 được ra đời như một phản ứng chiến lược trước nhu cầu cấp thiết về việc tái cấu trúc mô hình thực thi.

Sự xuất hiện của các "Insiders" từ những hệ sinh thái dẫn dắt trong và ngoài nước như Grab For Business, Salesforce, Meta, Zalo, Sổ Bán Hàng.... tại diễn đàn sẽ mang đến những góc nhìn thực chiến về việc ứng dụng công nghệ và các nền tảng tích hợp để tối ưu hóa nguồn lực phù hợp với nhiều quy mô của doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là SMEs

Với sự dẫn dắt của Bà Nguyễn Phi Vân – Chủ tịch Go Global Holdings, chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực nhượng quyền và bán lẻ toàn cầu, phiên thảo luận mang đến góc nhìn đa chiều từ các thương hiệu hàng đầu trong hệ sinh thái doanh nghiệp khu vực gồm:

Bà Erika Oktora – Giám đốc Khu vực – Self Serve Business Grab For Business. Ông Thân Mạnh Tấn – Hoạch định chiến lược và Quan hệ đối tác khu vực; Grab For Business. Ông Khôi Lê – Giám đốc Quốc gia Meta Việt Nam. Ông Pakornkit Chanwanityotin – Giám đốc Kinh doanh Cấp cao ASEAN, Salesforce.

Cùng với, Bà Trương Lý Hoàng Phi – Chủ tịch & CEO Liên minh Đổi mới sáng tạo quốc tế InnoEx & IBP; Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ TP. HCM – người am hiểu sâu sắc “thể trạng” của cộng đồng doanh nghiệp Việt sẽ cùng nhau bóc tách những bài toán vận hành thực tế.

Chia sẻ về tầm nhìn của diễn đàn, bà Trương Lý Hoàng Phi (Chủ tịch HĐQT & CEO IBP, InnoEx) cho rằng:

"Sự bứt phá không đến từ những thay đổi bề mặt, nó đến từ việc thấu hiểu những nỗi đau sâu sắc nhất của hệ thống và dũng cảm thực hiện những thay đổi tận gốc rễ. The Innovation Insiders #3 không chỉ là một diễn đàn, mà là 'cú hích' để các nhà lãnh đạo thực hiện cuộc cải tổ quyết liệt: tái cấu trúc nhân sự, thắt chặt tuân thủ và chuyển dịch nguồn lực sang các hoạt động tạo giá trị cao hơn để không bị đào thải trong cuộc chơi 2026."

Công nghệ là đòn bẩy giúp tối ưu hóa vận hành

Điểm khác biệt lớn nhất của The Innovation Insiders #3 đó là sự kết hợp giữa diễn đàn chiến lược và trải nghiệm thực tế. Đây là nơi khách tham dự không chỉ được giới thiệu về các giải pháp vận hành, mà còn được trực tiếp tương tác, thử nghiệm và nhận diện điểm phù hợp với bài toán vận hành của chính mình.

Experience Zone quy tụ một hệ sinh thái đa dạng các đối tác giải pháp được chọn lọc kỹ lưỡng từ các đơn vị trong lĩnh vực ERP, tài chính doanh nghiệp, nhân sự, CRM, vận hành số và công nghệ AI – tạo thành một bức tranh toàn diện về cách doanh nghiệp có thể tái thiết kế cách vận hành từ nhiều góc độ khác nhau.

Tại khu vực trải nghiệm, đại diện các đơn vị cung cấp giải pháp sẽ trình bày cách ứng dụng công nghệ vào các mắt xích vận hành cụ thể.

Grab For Business : Giải quyết bài toán quản lý chi phí đi lại, hậu cần và đãi ngộ. Nền tảng Business Portal giúp tự động hóa quy trình hoàn phí, báo cáo theo thời gian thực, hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đối soát thủ công. Theo báo cáo tác động kinh tế của Grab For Business, các doanh nghiệp sử dụng nền tảng này đã tiết kiệm được hơn 11.500 giờ mỗi năm nhờ vào việc tự động hóa quy trình hoàn phí công tác.

Salesforce : Giới thiệu nền tảng CRM tích hợp AI giúp quản lý dữ liệu khách hàng, dự báo doanh thu và rút ngắn chu kỳ bán hàng dựa trên dữ liệu thực tế. Salesforce là nền tảng CRM và quản lý vận hành kinh doanh hàng đầu thế giới, với hơn 150.000 doanh nghiệp tại 20+ quốc gia đang sử dụng.

Zalo Business Solutions (ZBS) : Cung cấp bộ giải pháp giao tiếp và tương tác doanh nghiệp (Zalo OA, ZBS Template Message, AI...) nhằm tận dụng thói quen sử dụng mạng xã hội của người dùng Việt Nam để nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin.

Sổ Bán Hàng : Tập trung vào phân khúc SMEs với các giải pháp số hóa cơ bản như quản lý đơn hàng, kho vận, công nợ và dòng tiền, giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ quản lý cảm tính sang quản trị bằng dữ liệu.

The Innovation Insiders #3 là điểm đến để các doanh nghiệp tìm thấy lời giải cho bài toán hiệu quả, từ đó tự tin bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với một bộ máy vận hành tinh gọn, thông minh và đầy bản lĩnh.

Diễn đàn sẽ được tổ chức vào khung thời gian: 13:00 - 17:00, ngày 22/04/2026 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường Vĩnh Hội, TP.HCM.

Các CEO, COO, CFO, HR Leaders, Trưởng bộ phận Vận hành & Hành chính, có nhu cầu tham dự v.v... có thể đăng ký tại: https://innoex.vn/vi/the-innovation-insider-3/