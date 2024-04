Hơn 50% xe bán ra là EV, thị trường ô tô lớn nhất thế giới đang chứng kiến kỷ nguyên xe chạy động cơ đốt trong dần kết thúc

Theo trang CarNewsChina, một kỷ lục mới đã được tạo ra tại Trung Quốc trong 2 tuần đầu tháng 4/2024, khi doanh số bán xe ô tô năng lượng mới (NEV) đã vượt quá 50% tổng số xe bán ra tại Trung Quốc.

Thuật ngữ "xe năng lượng mới" là một khái niệm chung của Trung Quốc bao gồm nhiều loại xe, nhưng chủ yếu là xe thuần điện và xe plug-in hybrid (PHEV).

Theo số liệu từ Hiệp hội vận tải hành khách Trung Quốc, doanh số bán lẻ trong nửa đầu tháng 4 là 516.000 xe, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 3% so với tháng trước. Đây không phải là những thành tích ấn tượng nếu so với trong quá khứ.

Tuy nhiên, trong số các xe bán ra có 260.000 xe NEV, tăng 32% so với năm ngoái và 2% so với tháng trước. Điều này đưa tỷ lệ NEV trong tổng doanh số bán ra lên mức 50,39%. Điều này đánh dấu việc các phương tiện sử dụng năng lượng mới đã chính thức trở thành xu hướng chủ đạo trên thị trường và kỷ nguyên của phương tiện chạy bằng nhiên liệu đang dần kết thúc.

Mặc dù đây chỉ là kết quả của hai tuần, nhưng có dấu hiệu cho thấy xu hướng này có thể kéo dài suốt cả năm. Vào tháng trước, Wang Chuanfu, CEO của BYD, đã dự đoán rằng kết quả này sẽ được đạt trong vòng ba tháng tới.

Trước đó, Tổ chức Economist Intelligence Unit đã dự đoán rằng xe NEV sẽ không chiếm hơn một nửa doanh số bán hàng cho đến năm 2028.

Một đơn vị khác là Liên đoàn Ô tô Hành khách Trung Quốc chỉ dự đoán con số là 40% cho năm 2024, nghĩa là cứ 100 ô tô mới được bán ra thì sẽ có 40 phương tiện sử dụng năng lượng mới được tính toán dựa trên sản lượng và doanh số bán hàng của Trung Quốc. Thị trường ô tô vào năm 2023 là 30 triệu chiếc, nghĩa là doanh số bán xe sử dụng năng lượng mới sẽ đạt 12 triệu chiếc trong năm nay.

Trong bối cảnh này, thị trường lại đang ghi nhận sự sụt giảm trong doanh số bán xe xăng và điều này đặc biệt ảnh hưởng tới các liên doanh tại Trung Quốc.

Năm 2023, doanh số của SAIC GM đã giảm 14,5%, của GAC Honda giảm 13,7% và của SAIC Volkswagen giảm 8%. Dữ liệu tháng Ba cho thấy các xe chạy động cơ đốt trong, trước đây vốn là những nhà vô địch về doanh số đã có sự sụt giảm nhanh chóng với Toyota Camry giảm tới 59,2% và VW Lavida giảm 36,4%.

Gần đây, ông Wang Chuanfu cũng đã đưa ra một dự đoán khác cho rằng các liên doanh giữa công ty Trung Quốc và hãng xe nước ngoài chỉ còn lại khoảng 10% thị phần.

Tham khảo: CNC