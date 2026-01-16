Hơn 50 triệu người nín thở dõi theo livestream "vạch tội" 1 sao nam quốc dân kịch tính như phim truyền hình dài tập

Ngày 16/1, tờ Sohu đưa tin vụ đấu tố hậu ly hôn của vợ chồng diễn viên Bảo Kiếm Phong - Hoàng Tuệ Di đang là tâm điểm ở showbiz Trung Quốc. Hoàng Tuệ Di đã livestream hàng giờ đồng hồ để kể tội, bóc phốt ngoại tình của Bảo Kiếm Phong.

Theo Hoàng Tuệ Di, Bảo Kiếm Phong đã che giấu tuổi tác để tán tỉnh cô. Thực tế, nam diễn viên Vĩnh Dạ Tinh Hà nhỏ hơn Hoàng Tuệ Di đến 7 tuổi. Khi biết được sự thật, Hoàng Tuệ Di đã rất sốc, nhưng cô cũng nhắm mắt cho qua chuyện bị Bảo Kiếm Phong lừa dối vì đã yêu sâu đậm. Nữ diễn viên tâm sự vào khoảng năm 2000, Bảo Kiếm Phong tiếp tục làm cô tổn thương khi ngoại tình trước hôn nhân. Do sợ lộ chuyện, Bảo Kiếm Phong đã bay đến Quảng Châu (Trung Quốc) ngay trong Tết Nguyên đán để dỗ dành và quỳ gối cầu hôn cô trong bữa ăn tối với gia đình nhà gái. Dưới áp lực của cha mẹ, Hoàng Tuệ Di đành gượng gạo gật đầu đồng ý và cũng không kể chuyện cô bị bạn trai diễn viên "cắm sừng" với bất kỳ ai.

Hoàng Tuệ Di livestream kể tội Bảo Kiếm Phong ầm ĩ MXH. Ảnh: Weibo.

Cuối tháng 8/2001, Hoàng Tuệ Di và Bảo Kiếm Phong đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, không có hôn lễ nào diễn ra sau đó. Bảo Kiếm Phong chỉ đưa cha mẹ cùng 2 người bạn thân từ Thượng Hải sang Quảng Châu (Trung Quốc) ăn 1 bữa thân mật với nhà gái. Theo Hoàng Tuệ Di, thời điểm đó, Bảo Kiếm Phong còn không sắm cho cô nổi 1 chiếc váy cưới. Sau khi kết hôn, Bảo Kiếm Phong yêu cầu Hoàng Tuệ Di giải nghệ, đồng thời cấm cô không được kể với ai chuyện họ đã kết hôn ra ngoài. Vì yêu, Hoàng Tuệ Di đã làm theo mọi mong muốn của chồng.

Theo Hoàng Tuệ Di, cô không ngờ con người thật của Bảo Kiếm Phong lại toan tính, bội bạc và tồi tệ đến phẫn nộ. Sau khi bất ngờ hot lên, vươn tầm sao được chú ý nhờ bộ phim Thập Bát Tuế Đích Thiên Không, Bảo Kiếm Phong liền đệ đơn ly hôn, đuổi Hoàng Tuệ Di ra khỏi nhà với lý do hết yêu. Điều Hoàng Tuệ Di sốc nhất là vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với cô xong, Bảo Kiếm Phong đã "hỏa tốc" tái hôn với Hà Gia Hảo. Đến lúc này, cô mới biết mình bị "cắm sừng" lần 2.

Nữ diễn viên tố cáo chồng cũ vô tình bạc nghĩa, có thói ngoại tình. Ảnh: QQ.

Do đau lòng quá độ và mất niềm tin vào hôn nhân, Hoàng Tuệ Di không đi thêm bước nữa. Nhiều năm sau, cô cởi mở đăng tải cuộc sống của mình lên mạng thì bàng hoàng phát hiện bản thân bị vợ hiện tại của Bảo Kiếm Phong bôi nhọ, dùng tiền mua bài đặt điều vu khống. "Vì anh ta, sự gầy gò héo mòn của tôi chỉ có tăng không có giảm. Hết anh ta rồi đến vợ anh ta làm tổn thương tôi", Hoàng Tuệ Di khóc nức nở tâm sự trên sóng livestream.

Phiên livestream vạch mặt chồng cũ kịch tính như phim truyền hình dài tập của Hoàng Tuệ Di gây chấn động dư luận Trung Quốc, thu hút hơn 50 triệu người theo dõi. Ngay lập tức, phía Bảo Kiếm Phong thông báo thuê luật sư kiện Hoàng Tuệ Di. Không ngồi yên, Hoàng Tuệ Di tuyên bố hẹn gặp vợ chồng Bảo Kiếm Phong giải quyết ân oán, làm rõ trắng đen ở tòa. Dư luận xứ tỷ dân hiện nín thở chờ đợi các diễn biến tiếp theo trong drama đấu tố cực căng, không ai nhường ai của Bảo Kiếm Phong và Hoàng Tuệ Di.

Hoàng Tuệ Di hẹn gặp mặt vợ chồng Bảo Kiếm Phong - Hà Gia Hảo trên tòa sau khi bị dọa kiện. Ảnh: Sina.

Bảo Kiếm Phong sinh năm 1975, nổi tiếng qua vai diễn Cổ Việt Đào trong phim Bầu Trời Tuổi 18. Anh là nam diễn viên quốc dân trên sóng giờ vàng, quen mặt với khán giả Việt khi từng tham gia khá nhiều phim ăn khách như Tần Vương Lý Thế Dân, Dương Môn Hổ Tướng, Chân Tình Cáo Bạch, Chí Tôn Hồng Nhan, Vĩnh Dạ Tinh Hà, Anh Đào Hổ Phách, Dục Huyết Vinh Quang, Hiến Ngư và mới nhất là bộ phim Thái Bình Niên sắp ra mắt.

