Hơn 50% diện tích dừa cả nước tập trung tại đây: Lộ diện nhà máy 60.000 m2 tham vọng "đánh chiếm" kệ hàng Mỹ

Dự án được triển khai trên diện tích gần 60.000 m2 tại Cụm công nghiệp Long Phước, tỉnh Vĩnh Long, đánh dấu bước mở rộng quy mô của tập đoàn sau hơn một thập kỷ vận hành nhà máy đầu tiên trong lĩnh vực này.

Tại lễ động thổ, ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Sau khi sáp nhập, tỉnh Vĩnh Long có hơn 120 ngàn ha dừa, chiếm hơn 50% diện tích dừa cả nước và định hướng đến năm 2030 mở rộng lên khoảng 132 ngàn ha. Đây là lợi thế lớn để tỉnh phát triển ngành công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho ngành hàng dừa”.

Ông Nguyễn Trúc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Với mục tiêu tăng thêm 12.000 ha diện tích (tương ứng mức tăng 10%), địa phương đang tập trung xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ gắn liền với công nghiệp chế biến sâu.

Đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư, ông Nguyễn Trúc Sơn cho biết thêm: “Việc doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư là thông điệp mạnh mẽ gửi tới cộng đồng nhà đầu tư về một môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và đầy tiềm năng của tỉnh. Tôi kỳ vọng nhà máy sẽ sớm hoàn thành, đưa những sản phẩm dừa của Vĩnh Long vươn xa trên thị trường quốc tế”.

Về quy mô kỹ thuật, nhà máy ACP2 dự kiến đi vào vận hành từ quý I/2027 với các dây chuyền công nghệ nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu. Cấu trúc sản xuất bao gồm dây chuyền tiệt trùng UHT chuyển giao từ tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) đạt công suất 48.000 tấn/năm, dây chuyền nước cốt dừa đông lạnh 16.000 tấn/năm và hệ thống cơm dừa nạo sấy đạt tổng công suất 2.400 tấn/năm.

Năng lực công nghệ này giúp các sản phẩm của ACP duy trì tiêu chuẩn để cung ứng cho hệ thống bán lẻ Costco tại Mỹ dưới nhãn hiệu Kirkland Signature.

Đại diện đối tác công nghệ, ông Frederick Cruchet – Giám Đốc điều hành quản lý dự án Tetra Pak khu vực Đông Nam Á khẳng định:

“Sự kiện hôm nay là một bước tiến quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa ACP và Tetra Pak. Hành trình của chúng ta bắt đầu từ việc cung cấp các giải pháp bao bì ở nhà máy đầu tiên, và hôm nay, chúng tôi tự hào được trở thành đối tác cung cấp giải pháp toàn diện và đồng bộ từ chế biến đến đóng gói cho dự án mở rộng then chốt này”.

Ông Frederick Cruchet – Giám Đốc điều hành quản lý dự án Tetra Pak khu vực Đông Nam Á

Ông cũng cho biết việc lựa chọn giải pháp tích hợp sẽ mang lại lợi thế về truy xuất nguồn gốc, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo chất lượng ổn định vượt trội cho sản phẩm.

Trong chiến lược phát triển bền vững, dự án có sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới trong việc xây dựng tiêu chuẩn ESG và quản lý phát thải.

Bà Phạm Hoàng Vân – Trưởng dự án IFC nhận định:

“Buổi lễ ngày hôm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu việc xây dựng một nhà máy mới hiện đại trong ngành dừa tại Việt Nam, mà còn là bước khởi đầu cho một mô hình phát triển nông nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường quốc tế”.

Bà Phạm Hoàng Vân – Trưởng dự án IFC

Thông qua sự hợp tác này, IFC sẽ hỗ trợ AIG trong 3 trọng tâm gồm: lộ trình tiến tới Net Zero cho chuỗi giá trị dừa, tăng cường hệ thống quản lý môi trường xã hội theo tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng khung thu mua bền vững nhằm mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.

Kết luận buổi lễ, đồng chí Nguyễn Trúc Sơn tái cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư:

“Tỉnh Vĩnh Long luôn đồng hành cùng doanh nghiệp. Tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, thủ tục hành chính và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đồng thời, đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động và các yêu cầu về bảo vệ môi trường”.

Bên trong nhà máy chế biến dừa của ACP

Việc kết hợp giữa lợi thế vùng nguyên liệu quy mô lớn và công nghệ chế biến sâu được kỳ vọng sẽ gia tăng giá trị nông sản Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.