Hơn 4.800 người vi phạm nồng độ cồn ở TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 24/2, Công an TP.HCM thông tin về kết quả triển khai cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp công tác, bám sát tình hình thực tiễn trên từng tuyến, từng địa bàn; qua đó giữ vững ổn định TTATGT, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện

Xuyên suốt thời gian cao điểm, Phòng CSGT tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ Điều hành giao thông Thành phố, tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động tiếp nhận và xử lý thông tin qua hệ thống camera giao thông, các kênh phát thanh như VOV, VOH, đường dây nóng và hệ thống giám sát trên tuyến Quốc lộ 1 của Cục CSFR.

Trên cơ sở nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, lực lượng CSGT đã kịp thời điều tiết, phân luồng tại các cửa ngõ ra vào Thành phố và các tuyến cao tốc trọng điểm như Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Nhờ chủ động phương án phối hợp và xử lý nhanh các sự cố phát sinh, trong 9 ngày nghỉ Tết, tình hình giao thông trên địa bàn cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, phức tạp.

Lực lượng CSGT phối hợp đảm bảo trật tự, an toàn cho người dân.

Đặc biệt, trong thời gian Thành phố tổ chức các hoạt động bắn pháo hoa đêm Giao thừa, Lễ hội đường hoa – đường sách và các chợ hoa xuân, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại các khu vực tập trung đông người, phục vụ nhu cầu vui xuân của Nhân dân an toàn, thông suốt.

Song song với công tác điều hòa giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xác định xử lý vi phạm là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn. Lực lượng được bố trí khép kín địa bàn, tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn, ma túy và quá tải. CSGT đã phát hiện, xử lý hơn 10.200 trường hợp vi phạm; tạm giữ 5 xe ô tô, 4.636 xe mô tô và 301 phương tiện khác; thông báo phạt nguội hơn 970 trường hợp; tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 950 trường hợp, trừ điểm Giấy phép lái xe 1.641 trường hợp.

Riêng chuyên đề nồng độ cồn, ma túy, lực lượng đã xử lý hơn 4.800 trường hợp (trong đó 4.798 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 23 trường hợp vi phạm ma túy); đồng thời xử lý 4 trường hợp vi phạm quá tải. Việc duy trì kiểm tra quyết liệt, xuyên suốt đã tạo sự răn đe mạnh mẽ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông trong dịp Tết.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, TP.HCM xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông (kể cả va chạm), giảm 06 vụ (giảm 18%) so với cùng kỳ, cả 3 tiêu chí đều giảm sâu. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra. Các vụ việc phát sinh đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để hình thành điểm nóng phức tạp.

Thời gian tới, Phòng CSGT sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường tập trung vào các giải pháp như: Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và người dân trong công tác đảm bảo TTATGT, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về TTATGT thông qua nhiều hình thức nhằm góp phần giữ vững trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố.