Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP Hải Phòng, trong tổng số 80 dự án, công trình trọng điểm được tổ chức khởi công, khánh thành tại 80 điểm cầu trực tuyến trên cả nước vào ngày 19/8/2025, Hải Phòng có 3 công trình tại 3 điểm cầu.

Dự kiến, điểm cầu chính của thành phố sẽ kết nối với Trung ương tại Lễ khánh thành công trình cầu Máy Chai và đường dẫn 02 bên cầu thuộc Dự án Khu vui chơi, giải trí, nhà ở và công viên sinh thái đảo Vũ Yên.

Cầu Máy Chai hay còn gọi cầu Hoàng Gia có tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Hai điểm cầu còn lại kết nối tại Lễ khởi công Dự án xây dựng Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng (tại phường Dương Kinh) và Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2 – Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Bên cạnh đó, nhằm chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thành phố dự kiến khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án trọng điểm khác.

Cụ thể, đầu tư xây dựng cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn thuộc tuyến đường vành đai I TP. Hải Dương trước đây (đoạn từ tỉnh lộ 391 đến tỉnh lộ 390C); xây dựng Đền thờ liệt sĩ và Công viên văn hóa khu vực phía Tây thành phố; đường tránh Quốc lộ 37 đoạn qua thị trấn Gia Lộc cũ; tuyến đường kết nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh (thị xã Kinh Môn); khánh thành Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (khối điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp); khánh thành Đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối quốc lộ 37, TP.Hải Phòng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tây Hải Phòng làm Chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ để triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt; chủ trì xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình trọng điểm của thành phố trong dịp này, bảo đảm hình thức truyền thông phù hợp và khớp nối với chương trình chung trên toàn quốc.