Hơn 450 nghìn trẻ TPHCM đã tiêm vắc xin mũi 1, đề xuất tiêm cho trẻ 3 đến 12 tuổi

Ngày 2/11, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, TPHCM cho biết, tất cả các quận huyện trên địa bàn đang triển khai đồng bộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Sau 5 ngày thực hiện, đã có 445.398 trẻ được chủng ngừa.

Ngành y tế đang thực hiện theo nguyên tắc tiêm cho trẻ từ độ tuổi lớn trước và hạ dần độ tuổi. Trong tổng số mũi được tiêm đã có 200.018 trẻ từ 16 đến 17 tuổi, 245.380 trẻ từ 12 đến 15 tuổi. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn, tất cả các quận huyện hiện chỉ ghi nhận 42 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định.

Tại các điểm tiêm, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19 theo quy định như: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 1 dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 1 địa điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi với số lượng phù hợp.

Bên cạnh chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em, ngành y tế đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh thành khác về thành phố.

Sở Y tế TPHCM cho biết nơi đây đã lên danh sách, đề xuất Bộ Y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ 3-12 tuổi. Sở Y tế cũng yêu cầu các phường, xã đang lên danh sách và lập kế hoạch sẵn sàng thực hiện công tác tiêm chủng khi Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về quy trình và loại vắc xin sử dụng cho chủng ngừa.