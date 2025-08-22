Dự kiến ngày 8/9, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và một số tỉnh, thành.

HĐXX gồm 5 người do thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử có 5 kiểm sát viên. Phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày, có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo hoặc bảo vệ đương sự.

Trong phiên xử, tòa án triệu tập 5 nguyên đơn dân sự, gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Xây dựng.

Ông Phạm Thái Hà.

Giữa tháng 7/2025, Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố các bị can trong đó có ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An và 25 người bị truy tố buộc phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Ô Pích (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Bị can Phạm Thái Hà, cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội, bị cáo buộc phạm vào tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 4, Điều 358 Bộ luật Hình sự.

Gây thiệt hại hơn 120 tỷ đồng

Cáo trạng thể hiện, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Nội và tại Bộ Giao thông vận tải.

Số này gồm Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt ; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 02 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông vận tải.

Để trúng thầu, bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao trong cơ quan nhà nước, trong đó có Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của mình.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An (phải).

Sau khi nhờ tác động, bị can Nguyễn Duy Hưng trực tiếp đến gặp, đặt vấn đề nhờ lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh và lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải (cũ) chỉ đạo nhân viên cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Hưng chỉ đạo nhân viên của Tập đoàn Thuận An phối hợp với các Công ty do Tập đoàn Thuận An tìm mời hoặc các công ty do các Ban Quản lý dự án giới thiệu/chỉ định để tạo liên danh rồi "thông đồng, móc ngoặc" phối hợp, tham gia ngay từ giai đoạn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, dự toán; tham gia góp ý xây dựng hồ sơ mời thầu; cung cấp, tiếp nhận tài liệu, dữ liệu của hồ sơ mời thầu trước khi phát hành.

Theo cáo trạng, nhóm của Tập đoàn Thuận An còn gửi hồ sơ dự thầu để chấm trước; thoả thuận chi tỷ lệ % tiền "cơ chế" cho các cá nhân có trách nhiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các Gói thầu/Dự án để các cá nhân này chỉ đạo cấp dưới và phối hợp, cùng thực hiện hành vi vi phạm Luật Đấu thầu theo yêu cầu của Tập đoàn Thuận An.

Cơ quan tố tụng cho rằng, các sai phạm trên tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu tại 5 Dự án nêu trên, hưởng lợi bất hợp pháp.

Hành vi của Nguyễn Duy Hưng và các đồng phạm, đối tượng liên quan trong vụ án đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số tiền hơn 120,4 tỷ đồng.

Ông Lê Ô Pích.

Cũng theo Viện Kiểm sát, hành vi của bị can Nguyễn Duy Hưng còn dẫn đến nhiều cán bộ ở các địa phương nơi có Dự án, gói thầu thi công thực hiện hành vi sai phạm bị xử lý hình sự và kỷ luật, làm giảm niềm tin của nhân dân, gây bức xúc dư luận.

Đối với bị can Lê Ô Pích, cơ quan truy tố cáo buộc ông này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng và được hưởng lợi bất chính 4 tỷ đồng.

Còn ông Phạm Thái Hà, có hành vi "tác động" nhóm cựu lãnh đạo Bắc Giang cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước gần 97 tỷ đồng. Sau khi Thuận An trúng thầu, ông Hưng đến nhà ông Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Hưng nhiều lần biếu ông Hà thêm tổng 250 triệu đồng.