Hơn 4 triệu người thót tim trước giây phút nguy hiểm được hai em nhỏ xử lý nhanh gọn trong tích tắc

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh ba chị em đang chơi đùa trong phòng. Chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều người xem phải mỉm cười thích thú vì màn phối hợp cực kỳ thông minh, nhanh nhạy và đầy yêu thương của hai đứa trẻ.

Pha xử lý tình huống cực nhanh của hai bé. (Nguồn: Yến Nguyễn). Đoạn clip gây bão MXH nhận về hơn 4 triệu lượt quan tâm và hàng trăm bình luận.

Trong đoạn clip, cô chị lớn đang ngồi chơi với em út chỉ vài tháng tuổi. Gần đó, cậu em tầm 4–5 tuổi hào hứng nghịch quả bóng bay. Trong lúc mải mê ném bóng, cậu bé sơ ý để quả bóng tuột tay và bay thẳng lên trần nhà, hướng về chiếc quạt đang quay vù vù. Chỉ cần thêm một giây chậm trễ, sợi dây của bóng rất có thể bị cuốn vào cánh quạt, gây nguy hiểm.

Ba chị em đang chơi với nhau thì bất ngờ quả bóng bay bị tuột, bay thẳng lên quạt trần.

Nhưng phản ứng của hai chị em khiến ai nấy đều bất ngờ. Ngay khi thấy quả bóng bay lên cao, cậu bé không hoảng loạn hay khóc nhè mà lập tức chạy thật nhanh đến công tắc và tắt quạt. Gần như cùng lúc, cô chị lớn liền bế em nhỏ sang một bên, tạo khoảng cách an toàn, tránh trường hợp quạt có vấn đề hoặc bóng bay rơi xuống bất ngờ.

Ngay lập tức cậu em chạy đi tắt quạt, chị cả bế em út ra chỗ an toàn hơn.

Mọi thao tác diễn ra gọn ghẽ trong vài giây, nhanh đến mức người xem còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tình huống đã được giải quyết êm xuôi. Không chỉ tránh được việc dây bóng bay cuốn vào quạt, vốn có thể gây hỏng quạt, chập điện, thậm chí nguy hiểm hơn, hai chị em còn thể hiện được sự bình tĩnh và tinh ý hiếm thấy ở trẻ nhỏ.

Sau khi mọi thứ đều ổn, chị cả mới bế em út quay lại và đặt em lên ghế.

Nhiều người xem sau khi xem clip đã để lại bình luận khen ngợi:

- "Hai bé xử lý tỉnh táo quá".

- "Nhỏ mà lanh lợi, thương nhau dễ sợ.

- "Đúng bản chất của chị em ruột nha. Chị cả bao giờ cũng sẽ nghĩ tới việc bảo vệ em mình hơn, còn đứa em giữa sẽ nghĩ tới xử lý sự cố thường là do nó gây ra".

- "Chị bế em, em nhỏ thì tắt quạt. Bố mẹ khéo dạy quá, các bé giỏi ghê".

- "Không cha mẹ nào dạy, sự cố phát sinh, bản năng bảo vệ em, cưng chị ghê biết bồng em chạy xa nơi nguy hiểm".

Khoảnh khắc đời thường nhưng ấm áp ấy một lần nữa cho thấy sự quan sát nhanh nhạy và tình cảm giữa các anh chị em trong gia đình. Dù chỉ là một pha xử lý nhỏ, nhưng lại khiến lòng người thêm tin yêu vào những điều dễ thương và trong trẻo của trẻ thơ.