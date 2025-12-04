Hơn 4 triệu lượt xem clip chiếc áo độc lạ gửi cứu trợ lũ lụt: Mặc từ lúc sơ sinh đến già vẫn vừa

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc áo vô cùng đặc biệt đã thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đây là chiếc áo được mạnh thường quân gửi cứu trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của trận lũ lụt kinh hoàng vừa qua.

Trong đoạn clip, chiếc áo dài tay được đặt dưới đất có kích thước nhỏ, nhìn qua tưởng như là đồ của trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, khi cầm 4 góc của chiếc áo kéo ra thì chiếc áo giãn nở thành kích thước áo của một người trưởng thành.

Sự “biến hóa” của chiếc áo khiến người xem ngỡ ngàng. Dưới phần bình luận, nhiều người hài hước: “Chiếc áo siêu tiết kiệm, mặc từ lúc sơ sinh đến khi về già vẫn chưa chật”; “3kg hay 70kg cũng đều chấp hết”; “Áo này gửi đi cứu trợ là quá hợp lý, ai cũng mặc được”;... Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ sự tò mò về chất liệu của chiếc áo siêu co giãn này.

Chiếc áo siêu co giãn khiến nhiều người bất ngờ.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên, anh Nguyễn Phương Khang (26 tuổi, ở An Giang), chủ nhân đoạn clip nói trên cho biết, chiếc áo được anh và mọi người tìm thấy trong lúc đang cùng phân loại quần áo được bà con miền Tây và các khu vực lân cận gửi về điểm tập kết ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang trước khi gửi đến bà con ở vùng lũ Phú Yên.

Anh Khang bày tỏ, đây là lần đầu tiên anh thấy một chiếc áo độc lạ, có độ co giãn như vậy nên rất thích thú và quay lại, chia sẻ lên mạng xã hội, lưu giữ kỷ niệm trong những ngày cùng mọi người hướng về miền Trung.

Anh Khang không ngờ đoạn clip của mình lại được quan tâm nhiều đến vậy. Điều này đã khiến cho kỷ niệm lần này của anh và mọi người trở nên đặc biệt hơn.

Những ngày qua, người dân ở khắp mọi miền tổ quốc vẫn hướng về bà con bị thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử, quyên góp, ủng hộ bà con từng bộ quần áo, thuốc men, nhu yếu phẩm,...

Những nghĩa cử kịp thời ấy không chỉ giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vốn là nét đẹp bền vững của người Việt Nam.