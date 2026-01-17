Hơn 3h sáng, cờ đỏ sao vàng nhuộm kín phố Hà Nội mừng U23 Việt Nam vào bán kết

Sau chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 UAE, đông người dân Hà Nội xuống đường ăn mừng, nhiều tuyến phố trung tâm rực đỏ cờ Tổ quốc đến hơn 3h sáng.
Các nhóm cổ động viên vừa di chuyển vừa hô vang “Việt Nam vô địch”, tạo nên không khí sôi động dù thời điểm đã sang rạng sáng.
Người dân xuống đường "đi bão" mừng U23 Việt Nam vào bán kết U23 Châu Á.
Đến gần 3h cùng ngày, nhiều tuyến phố trung tâm vẫn đông người và phương tiện. Tại phố Hàng Bài và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, dòng người tiếp tục di chuyển chậm, không khí ăn mừng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.