Hơn 3,6 triệu người dân ở Bắc Ninh đón tin vui

Toàn cảnh đường ành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Thời gian qua, trên công trường thi công đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn qua tỉnh Bắc Ninh được đẩy mạnh thi công.

Được biết đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là công trình giao thông trọng điểm có chiều dài khoảng 112 km, đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh với tổng mức đầu tư gần 86.000 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh có chiều dài trên 35 km với vốn đầu tư khoảng 5.200 tỷ đồng.

Về tiến độ, ba gói thầu số 14, 15, 16 của dự án đã triển khai đồng loạt, đạt gần 40% tổng giá trị xây lắp. Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 đang chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công 3 ca liên tục. Trên công trường hiện có gần 360 kỹ sư, công nhân và hàng trăm phương tiện thi công.

Chủ đầu tư cũng đang chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm cả 3 gói thầu hoàn thành trước 31/12 năm nay.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, đường Vành đai 4 không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bắc Ninh.

Cùng thời điểm này, trên công trường xây dựng mới đơn nguyên cầu Cẩm Lý và cầu vượt đường sắt trên tuyến đường sắt Kép - Hạ Long (gọi tắt là cầu Cẩm Lý), các nhà thầu cũng huy động máy móc, nhân lực để thúc đẩy tiến độ, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước kế hoạch đề ra.

Công trình xây mới đơn nguyên cầu Cẩm Lý khởi công đầu năm nay do Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí gần 800 tỷ đồng.

Đến nay, các hạng mục của cầu Cẩm Lý như: thân, đúc dầm cầu, đắp nền đường… đều được đẩy mạnh triển khai, khối lượng thi công ước đạt 20% và phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay.

Cầu Cẩm Lý hiện tại.

Tại nhiều công trình giao thông trọng điểm khác như:

Cầu Kênh Vàng và đường dẫn hai đầu cầu thuộc xã Gia Bình và xã Lương Tài.

Đường tỉnh 293 kéo dài, đoạn từ ngã ba xã Bắc Lũng đi xã Nghĩa Phương.

Dự án xây mới đơn nguyên cầu Xương Giang, phường Bắc Giang.

Dự án xây dựng mở mới đường kết nối từ đường tỉnh 292 qua Khu công nghiệp An Hà, xã Tiên Lục đến đường Vành đai Đông Bắc, phường Bắc Giang…

Cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Theo ngành chức năng, năm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ có nhiều công trình giao thông trọng điểm cấp tỉnh về đích với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Đây đều là các tuyến đường kết nối giao thông giữa các khu vực trong tỉnh và các địa phương lân cận, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để các công trình hoàn thành sớm và phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung cao tháo gỡ vướng mắc đối với từng công trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Song song với đó, các đơn vị chủ đầu tư đã cử cán bộ giám sát chặt chẽ từng công trình, đôn đốc nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng từng hạng mục.

Với tinh thần quyết tâm cao của các chủ đầu tư, nhà thầu, những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Bắc Ninh đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ, tiến sát ngày về đích, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa hạ tầng giao thông trở thành lợi thế cạnh tranh của địa phương trong những năm tới.

Sau sắp xếp, tỉnh Bắc Ninh (mới) có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km2, quy mô dân số hơn 3,6 triệu người.



