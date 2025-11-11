HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hơn 300 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Huỳnh Duy |

Thêm nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tăng cường ứng dụng công nghệ trong giám sát và xử lý vi phạm giao thông, đặc biệt thông qua hệ thống camera phạt nguội. Nhờ đó, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

Theo thống kê từ hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn tỉnh, trong thời gian từ ngày 26/9 đến 2/10/2025, có tổng cộng 301 trường hợp xe mô tô (xe máy) vi phạm bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168. Trong đó, 22 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và 279 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Hơn 300 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

22 trường hợp xe máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

Hơn 300 chủ xe máy mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

279 trường hợp xe máy không đội mũ bảo hiểm

Các chủ phương tiện vi phạm đã nhanh chóng nộp phạt theo quy định.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

