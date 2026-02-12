Hơn 30 tuổi, con nhà giàu Việt Nam chọn trữ đông trứng để toàn tâm cho công việc: Tư duy người giàu khác thật!

Ngọc Thanh Tâm (sinh năm 1993) là một ái nữ đình đám, được biết đến là con gái duy nhất của nữ đại gia thủy sản nức tiếng Trịnh Thị Bích Hằng - Chủ tịch HĐQT Hải Vương Group. Gần đây, Ngọc Thanh Tâm còn hay được gọi là "tiểu thư 7000 tỷ" do phán đoán của công chúng về khối tài sản kếch xù của gia đình cô.

Nói về độ giàu, khó ai qua được Ngọc Thanh Tâm. Tiểu thư nhà giàu từng gây choáng với những lần đập hộp đồ hiệu đắt đỏ, có món từ vài chục triệu, có món cả trăm triệu trở lên. Mỗi lần xuất hiện, Ngọc Thanh Tâm sẽ "đính kèm" một chiếc túi hiệu mới, nhìn qua đã biết giá không nhỏ.

Dù dư giả mọi mặt nhưng trong nhiều năm qua, Ngọc Thanh Tâm chưa từng nhắc đến chuyện yêu đương, bạn trai. Tên tuổi của cô thường được “đẩy thuyền” với không ít nam nghệ sĩ trong showbiz nhưng cô đều lên tiếng phủ nhận.

Ngọc Thanh Tâm

Cho đến mới đây, trong một sự kiện cuối năm, Ngọc Thanh Tâm nhận nhiều câu hỏi về chuyện đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Tuy nhiên, ái nữ cũng thẳng thắn bày tỏ rằng mẹ hay gia đình đều không hối thúc hay giục cô phải kết hôn. Song thay vào đó, điều mà mẹ Ngọc Thanh Tâm quan tâm hơn đấy chính là việc giục con gái đi trữ đông trứng.

“Mẹ Tâm chỉ hối mình đi trữ đông trứng thôi chứ chưa bao giờ hối mình lấy chồng cả. Và mình cũng đã làm rồi, cách đây 2 năm. Tuy nhiên mình cũng đang dự định sẽ đi làm thêm một lần nữa. Mặc dù gia đình không ép thúc, bản thân mình cũng vậy nhưng mình vẫn biết đồng hồ sinh học của bản thân vẫn đang chạy nên mình cứ cố gắng làm được càng nhiều càng tốt. Điều này cũng khiến cho mình cảm thấy yên tâm hơn, để có thể toàn tâm toàn ý cho công việc”, Ngọc Thanh Tâm chia sẻ với truyền thông.

Ngọc Thanh Tâm tiết lộ cô đã thực hiện trữ đông trứng cách đây 2 năm

Dù không tiết lộ cụ thể chi phí nhưng Ngọc Thanh Tâm cho biết đó cũng là một số tiền khá lớn. Cô cũng bày tỏ dự định ban đầu sẽ trữ đông trứng trước năm 30 tuổi nhưng vì bận rộn nên để mọi thứ trôi qua lúc nào không biết. “Mình cũng vẫn khuyên mọi người là nếu muốn làm thì nên làm luôn, không suy nghĩ. Bởi nếu suy nghĩ ngày này qua ngày khác rồi 1 tháng, 1 năm sẽ trôi đi rất nhanh”, Ngọc Thanh Tâm bày tỏ.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thể hiện sự ngưỡng mộ, ấn tượng với tư duy của Ngọc Thanh Tâm.

- “Đúng là tư duy của người giàu cũng khác thật”.

- “Mình cũng đồng ý với quan điểm này, nếu có điều kiện thì nên làm. Một phần cũng để yên tâm hơn cho sau này, một phần cũng để cho ai chưa có ý định kết hôn thì vẫn có thể thoải mái dành thời gian cho công việc”.

- “Mẹ mình cũng vậy, không hối thúc mình lấy chồng nhưng có khuyên nên đi trữ đông trứng”.

- “Giờ cũng nhiều người đi trữ đông trứng lắm vì đúng là ngoài 30 với họ vẫn khá trẻ để kết hôn. Nhưng thực tế sức khỏe phụ nữ thì không nói trước được nên có chuẩn bị vẫn hơn”.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên cũng từng chia sẻ về chuyện tình duyên của mình: “Tâm không ép mình nhưng cũng có chút nôn nao. Tâm tin vào vũ trụ, khi đến thời điểm phù hợp, duyên sẽ tự tìm tới. Có lẽ khi đạt được những thành tựu mong muốn trong sự nghiệp, đó sẽ là lúc Tâm thấy sẵn sàng để nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nhưng cuộc đời mà, chẳng ai biết trước được điều gì. Nên nếu một ngày nào đó mọi người thấy Tâm thông báo tin vui, thì chắc chắn đó là khi Tâm đang hạnh phúc và trọn vẹn nhất”.

Ngọc Thanh Tâm có cuộc sống giàu có đáng mơ ước

Xuất thân từ gia thế khủng, Ngọc Thanh Tâm từ nhỏ đã được nuôi dạy trong môi trường thượng lưu, học ở những ngôi trường quốc tế hàng đầu. Cô từng đỗ thẳng 4 trường đại học danh tiếng tại Mỹ, trong đó có cả Đại học Nghệ thuật Emerson. Khi về Việt Nam, cô theo học ngành Digital Media tại trường Đại học Quốc tế RMIT.

Về sự nghiệp nghệ thuật, Ngọc Thanh Tâm từng tham gia một số phim điện ảnh, tự đầu tư sản xuất những web drama nổi tiếng. Gần đây nhất, ái nữ gây ấn tượng tại Chị đẹp đạp gió và Gia đình Haha.