'Hơn 30 tuổi, chưa chồng, tôi chỉ có 100 triệu gửi tiết kiệm, liệu có quá kém cỏi?'

Dưới đây là chia sẻ của chị Lê Thanh Thủy (Hà Nội)

Tôi năm nay hơn 30 tuổi. Nhìn lại, tôi chỉ có vỏn vẹn khoảng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm. Nói ra con số này, nhiều người có thể thấy bình thường, nhưng với tôi, nó lại trở thành nỗi băn khoăn lớn. Bởi mỗi lần đọc báo, lướt mạng xã hội hay nghe chuyện bạn bè, tôi lại thấy đâu đó những câu chuyện về mức lương trăm triệu, những cuốn sổ tiết kiệm dày lên theo năm tháng, những căn hộ, mảnh đất, hay ít nhất là vài cây vàng để dành.

So với họ, tôi thấy mình như đứng ở một vị trí rất khiêm tốn.

Tôi có một công việc mà mình thật sự yêu thích. Mỗi sáng đi làm không phải là một cuộc chiến, cũng không phải cảm giác nặng nề hay chán nản. Môi trường công sở của tôi khá lành mạnh, đồng nghiệp tử tế, cấp trên tôn trọng. Mức lương khoảng 15 triệu mỗi tháng, không quá cao nhưng đủ để tôi sống ổn định. Tôi chưa lập gia đình, chưa có con cái, cũng không phải gánh trách nhiệm tài chính với bố mẹ. Tôi không nợ nần, không sa vào những thú vui tốn kém.

Nếu nhìn một cách khách quan, cuộc sống của tôi có lẽ không quá tệ.

Nhưng cảm giác “mình đang chậm hơn người khác” cứ âm ỉ ở đâu đó. Có những đêm nằm nghĩ, tôi tự hỏi liệu mình đã sống quá an toàn, quá bằng lòng với hiện tại. Rằng ở tuổi này, nhiều người đã có nền tảng tài chính vững vàng, còn mình vẫn loay hoay với con số 100 triệu.

Tôi bắt đầu đặt mục tiêu tiết kiệm. Mỗi tháng cố gắng để ra khoảng 5 triệu đồng. Với thu nhập 15 triệu, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, con số này là nỗ lực thật sự. Nhưng rồi tôi lại tự hỏi: như vậy đã đủ chưa? Hay mình cần phải khắt khe hơn với bản thân, tiết kiệm nhiều hơn, làm thêm nhiều hơn, chạy nhanh hơn nữa?

Có lúc tôi thấy mình đang sống trong một cuộc so sánh không hồi kết. Chỉ cần mở điện thoại, tôi sẽ thấy một ai đó giỏi hơn, giàu hơn, thành công hơn. Những câu chuyện về người trẻ mua nhà, đầu tư chứng khoán thắng lớn, khởi nghiệp thành công… vô tình khiến tôi quên mất rằng mỗi người có một xuất phát điểm và hành trình khác nhau.

Tôi cũng tự hỏi: nếu chỉ nhìn vào con số tiền tiết kiệm, liệu có công bằng với chính mình không? Bởi tôi đang có một công việc khiến tôi thấy ý nghĩa, một cuộc sống tương đối bình yên, và một tâm trí không quá áp lực về nợ nần. Nhưng dường như trong xã hội hiện nay, sự bình yên đó lại không đủ để khiến người ta yên tâm.

Tôi vẫn đang cố gắng mỗi ngày. Vẫn đi làm, vẫn tiết kiệm từng chút một, vẫn học thêm những điều mới. Tôi không biết 5 năm nữa mình sẽ ở đâu, tài khoản có thêm bao nhiêu con số. Nhưng ít nhất, tôi hy vọng mình sẽ không còn cảm thấy kém cỏi chỉ vì chưa đạt được những chuẩn mực mà người khác đặt ra.