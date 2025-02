Ngày 19-2, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết đã xác định được đối tượng đập phá hơn 30 ngôi mộ của người dân ở huyện Chợ Đồn.

Một ngôi mộ của người dân bị đập phá. Ảnh: Công an Bắc Kạn

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17-2, Công an xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về việc nhiều ngôi mộ tại khu vực nghĩa địa của thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi bị đập phá. Nhận được thông tin, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện Chợ Đồn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 18-2, cơ quan công an đã xác định Đ.Q.T. (SN 1977, trú tại thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi) là người trực tiếp thực hiện hành vi đập phá bia mộ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có hơn 30 ngôi mộ bị đập phá dụng cụ thờ cúng, phần bia mộ trong khu đất bán kính khoảng 500 m thuộc thôn Hợp Tiến, xã Bản Thi.

Được biết, Đ.Q.T. là đối tượng thường xuyên sử dụng rượu và có dấu hiệu tâm thần không ổn định.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.