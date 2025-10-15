Hơn 30 năm trước Suzuki đã từng làm ra những chiếc xe máy 'siêu nhân' dẫn động hai cầu như ô tô

Tại Triển lãm Ô tô Tokyo năm 1991, hãng xe Nhật Bản đã khiến giới mê xe phải sững sờ khi giới thiệu ba mẫu nguyên mẫu kỳ lạ mang tên XF4, XF425 và XF5 , mở ra một chương thú vị trong lịch sử ngành xe hai bánh.

Trong thế giới ô tô, hệ dẫn động bốn bánh đã trở thành biểu tượng của sức mạnh và khả năng bám đường vượt trội, nhưng với xe máy, việc truyền động đến cả bánh trước và bánh sau lại là một câu chuyện khác. Cấu trúc, nguyên lý lái và cân bằng động của xe hai bánh khiến ý tưởng này trở nên cực kỳ phức tạp, gần như bất khả thi.

Tuy vậy, Suzuki, một thương hiệu nổi tiếng với tinh thần sáng tạo không giới hạn vẫn quyết định theo đuổi giấc mơ này, với mong muốn thay đổi cách con người hiểu về xe hai bánh.

Tại Triển lãm Ô tô Tokyo lần thứ 29 năm 1991 , gian hàng Suzuki trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn công nghệ "dẫn động hai bánh" táo bạo. Ba mẫu nguyên mẫu được trưng bày không chỉ là mô hình ý tưởng, mà đều hoạt động thực sự , minh chứng cho khả năng kỹ thuật vượt trội của đội ngũ kỹ sư Suzuki lúc bấy giờ.

Mẫu đầu tiên, Suzuki XF4 được xem như biểu tượng cho tinh thần phiêu lưu của hãng. Với thiết kế độc đáo pha chút cổ điển, XF4 hướng đến những người yêu thích khám phá, đặc biệt là dân câu cá hoặc phượt thủ muốn chinh phục những vùng đất hoang sơ.

Điểm đặc biệt của mẫu xe này nằm ở hệ dẫn động cầu trước phức tạp - công suất được truyền từ đỉnh động cơ qua loạt bánh răng và xích nối dài đến bánh trước. Toàn bộ hệ thống này được bao bọc bởi cấu trúc chắc chắn, trông giống như một khớp nối cơ khí thu nhỏ.

Thay vì sử dụng phuộc trước ống lồng truyền thống, XF4 lại được trang bị phuộc kiểu Earls , thường thấy trên các mẫu xe cổ hoặc ô tô thể thao. Nhờ vậy, bánh trước của xe vẫn giữ được độ bám tối ưu ngay cả khi đi qua bùn đất hoặc địa hình sỏi đá.

Với động cơ hai thì 125cc, trọng lượng chỉ khoảng 120kg và hộp số vô cấp, XF4 vừa nhẹ nhàng vừa linh hoạt và được mệnh danh là một "chiếc thuyền thám hiểm" đúng nghĩa trên đất liền. Phía sau xe còn được trang bị giá đỡ cần câu, chi tiết nhỏ nhưng thể hiện trọn vẹn tinh thần phóng khoáng của người Nhật trong thập niên 1990.

Nếu XF4 mang hơi hướng thực dụng, thì XF425 và XF5 lại đại diện cho hai cá tính đối lập. XF425 , mẫu xe được mệnh danh là "vịt con xấu xí" vì có ngoại hình ngộ nghĩnh với phong cách gần như xe đồ chơi. Suzuki muốn biến nó thành phương tiện giải trí cho những chuyến đi dọc bãi biển, nơi lực kéo hai bánh có thể giúp người lái dễ dàng di chuyển trên cát mà không bị sa lầy.

Ngược lại, XF5 lại là "quái thú off-road" đích thực, tập trung hoàn toàn vào khả năng vận hành. Hệ dẫn động bánh trước của XF5 được thiết kế gọn gàng hơn, sử dụng xích chạy dọc theo mặt trong của phuộc.

Dù ảnh hưởng phần nào đến hành trình giảm xóc, nhưng nó mang lại lực kéo ổn định, giúp xe dễ dàng leo dốc hoặc vượt qua địa hình trơn trượt, điều mà xe máy truyền thống thường gặp khó khăn.

Điều thú vị là, niềm đam mê với xe máy dẫn động hai cầu của Suzuki không bắt đầu từ năm 1991 , mà đã được ươm mầm từ trước đó nhiều năm. Tại Triển lãm Ô tô Tokyo năm 1985 , hãng từng giới thiệu một mẫu xe tương lai mang tên Falcorustyco, một cái tên kỳ lạ pha lẫn khoa học viễn tưởng.

Mẫu xe này sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến cho thời điểm đó như động cơ DOHC hai xi-lanh, hệ thống lái trung tâm trục bánh xe, và thậm chí theo các bản vẽ bằng sáng chế, nó còn có khả năng dẫn động bánh trước.

Hai năm sau, Suzuki tiếp tục trình làng phiên bản cải tiến mang tên NUDA Evolution, minh chứng cho thấy hãng chưa bao giờ từ bỏ giấc mơ chinh phục giới hạn kỹ thuật này.

Về mặt cơ học, việc dẫn động cả hai bánh trên xe máy là một bài toán cực kỳ phức tạp. Khác với ô tô, xe máy điều khiển bằng cách nghiêng người khi vào cua, trong khi bánh trước chỉ đảm nhiệm vai trò dẫn hướng.

Nếu bánh trước bị kéo bởi động cơ, sự cân bằng này có thể bị phá vỡ, khiến việc điều khiển trở nên khó lường. Tuy vậy, với Suzuki, “bất khả thi” không bao giờ là lý do để dừng lại .

Dù các mẫu XF chưa bao giờ được thương mại hóa, nhưng chúng vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử thiết kế xe hai bánh. Những thí nghiệm ấy đã chứng minh rằng Suzuki luôn dám thử thách những điều không tưởng, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ trong ngành công nghiệp xe máy toàn cầu. Không ít chuyên gia nhận định rằng, chính tinh thần tiên phong ấy đã giúp Suzuki duy trì vị thế đặc biệt giữa các "ông lớn" Nhật Bản như Honda, Yamaha hay Kawasaki.

Ngày nay, khi công nghệ mô-tơ điện, kiểm soát lực kéo hay hệ thống ABS đã trở thành tiêu chuẩn, khái niệm " xe máy dẫn động hai bánh" vẫn là điều xa vời. Tuy nhiên, khi nhìn lại Triển lãm Tokyo năm 1991, người ta vẫn không khỏi thán phục tầm nhìn của Suzuki, một hãng xe dám đặt câu hỏi "tại sao không?" giữa thời điểm mà ai cũng hài lòng với hiện tại.

Những chiếc XF4, XF425 và XF5 có thể mãi chỉ là giấc mơ, nhưng chúng chính là biểu tượng của tinh thần sáng tạo không giới hạn, điều đã, đang và sẽ luôn định nghĩa thương hiệu Suzuki. Và trong thế giới xe máy, đôi khi chính những giấc mơ "điên rồ" nhất lại là thứ khiến người ta nhớ mãi.