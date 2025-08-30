Hơn 30 ca sĩ hát trong MV "Vinh quang, ơi Việt Nam!" của Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí

Sáng 29/8, Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động kiêm nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí đã ra mắt MV "Vinh quang, ơi Việt Nam!" – một sáng tác mới của ông. Buổi ra mắt có sự tham dự, chúc mừng của nhiều văn nghệ sĩ như: Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Đức Trịnh, Phương Thảo, Vũ Thiết, ca sĩ Huyền Trang, Việt Tú, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc…

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động kiêm nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí.

Các nghệ sĩ, đồng nghiệp đến chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí.

Chia sẻ về cảm hứng sáng tác ca khúc, tác giả Nguyễn Anh Trí tâm sự: "Tôi đã ấp ủ ý tưởng về đề tài này từ rất lâu, luôn mong viết một ca khúc thật sự ca ngợi đất nước, Tổ quốc mình. Trong suốt 2 - 3 năm, tôi đã nhiều lần viết, thậm chí hoàn thành vài bản nhưng vẫn không thấy hài lòng vì có thể là dài quá, dàn trải quá hoặc là vì giai điệu chưa đủ thôi thúc, tự hào.

Cho đến một ngày, khi tôi đang lấy một cuốn sách trên giá, giai điệu ca khúc 'Vinh quang, ơi Việt Nam!' bỗng nhiên vang lên trong đầu. Tôi lẩm nhẩm những câu đầu tiên và thấy vô cùng thích thú. Ngay lập tức, tôi ngồi xuống sáng tác, chưa đầy 30 phút bài hát đã hoàn thành. Tôi viết ca khúc này nhanh như vậy, có lẽ vì cảm xúc đã được dồn nén từ lâu và đến đúng thời điểm thì sôi trào và bật nên giai điệu và ca từ.

Rút kinh nghiệm từ những bản đã viết không thành công trước đó, lần này tôi chọn cách viết phần ca từ cô đọng, ngắn gọn (cả bài chỉ có 6 câu) và giai điệu thì hào hùng, thôi thúc với thủ pháp lặp lại của từng câu – đặc biệt là câu 'Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang, ơi Việt Nam!' để nhấn mạnh nội dung trọng tâm của ca khúc...

Khi hát thử bản demo, tôi cảm thấy rất ưng ý với giai điệu hào hùng, ca từ mộc mạc, dễ nhớ, dễ hát, nhưng vẫn bao trùm trọn vẹn tình yêu và niềm tự hào với Tổ quốc".

Một số hình ảnh trong MV.

Ông cũng cho biết, dù sáng tác diễn ra nhanh nhưng quá trình hoàn thiện lại kéo dài: "Chỉ riêng việc chọn từ 'ôi' hay 'ơi' trong câu điệp khúc Tự hào Tổ quốc ta - Vinh quang ơi Việt Nam đã khiến tôi cân nhắc rất nhiều. Cuối cùng, tôi đã quyết định chọn từ 'ơi' để vừa nhấn mạnh niềm tự hào, vừa là lời kêu gọi, thôi thúc tinh thần của người nghe, đặc biệt cho những người thế hệ mai sau".

Ca khúc "Vinh quang, ơi Việt Nam!" được phối khí bởi nhạc sĩ Trần Thị Phương Thảo – Đặng Mạnh Cường. Viết kịch bản và thực hiện MV là đạo diễn Dương Lan Hương cùng đạo diễn hình ảnh NSƯT Phùng Lê Anh Minh và NSƯT Nguyễn Tài Văn.

Tham gia biểu diễn có hơn 30 ca sĩ như Huyền Trang, Viết Danh, NSƯT Tố Nga, NSƯT Lương Huy, NSƯT Cẩm Tú, NSƯT Đinh Thành Lê, Lê Xuân Hảo, Minh Tuấn, Diệu Thúy, An Nhi, Nguyễn Minh Ngọc, Mạnh Tuấn, Trung Nhật… MV được ghi hình tại nhiều địa điểm từ Bắc vào Nam như: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9 (Quảng Trị), Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)… Những đại cảnh hoành tráng với sự tham gia của hàng nghìn người được dàn dựng công phu.

Đạo diễn Dương Lan Hương.

Tại buổi gặp gỡ, đạo diễn Dương Lan Hương cho biết, chị rất áp lực khi thực hiện sản phẩm này: "Thực hiện MV khá áp lực. Bài toán khó là có 1.000 người ghi hình trong MV, phải điều tiết như thế nào để hơn 30 ca sĩ hát ghi hình cùng hàng nghìn người, khi thực hiện cảnh quay xếp chữ Vinh quang ơi Việt Nam kích thước - tỷ lệ thế nào chúng tôi phải tính toán cả tháng trời… Sắp xếp để toàn bộ ca sĩ thu thanh ghi hình 1 ngày cùng 1.000 người rất khó".

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí là một trong những gương mặt tiêu biểu của y học Việt Nam, bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, có nhiều đóng góp lớn cho ngành huyết học và truyền máu.

Bên cạnh sự nghiệp y học, ông còn được công chúng yêu mến ở vai trò nhạc sĩ với hơn 220 ca khúc, phần lớn ca ngợi Tổ quốc, truyền cảm hứng và tình yêu dân tộc. Ông cho biết, mình không sáng tác theo lối chuyên nghiệp, mà dựa nhiều vào cảm xúc – giai điệu có thể xuất hiện khi đọc sách, quan sát cuộc sống hay thậm chí trong giấc ngủ.

"Tôi bắt đầu sáng tác muộn, chỉ hơn 10 năm nay. Sau khoảng 5 ca khúc đầu tiên được đón nhận, tôi quyết tâm biến sáng tác thành một 'sự nghiệp'. Đến nay, tôi đã viết hơn 220 ca khúc, tổ chức 3 đêm nhạc lớn tại Hà Nội và Quảng Bình và may mắn nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cùng các hội văn học nghệ thuật ở nhiều tỉnh thành", nam nhạc sĩ chia sẻ.