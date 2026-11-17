Phần lớn cổ phiếu thép đang giao dịch thấp hơn cuối năm ngoái, kéo hàng chục nghìn tỷ đồng vốn hóa thị trường “bốc hơi”, dù kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trưởng.

Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thép Việt Nam đang có những tín hiệu hồi phục sau chu kỳ khó khăn kéo dài. Tuy nhiên, diễn biến giá cổ phiếu dường như chưa phản ánh hết những thay đổi này. Hầu hết các cổ phiếu lớn ngành thép đều ghi nhận mức giảm 2 con số từ đầu năm 2026.

Tính đến hết phiên 16/11, cổ phiếu Hòa Phát (HPG) đóng cửa tại 21.050 đồng/cp, thấp hơn khoảng 10,7% so với mức giá điều chỉnh cuối năm 2025. Với quy mô vốn hóa lớn nhất ngành, mức giảm tưởng chừng không quá sâu này lại kéo giá trị thị trường của Hòa Phát giảm mạnh nhất.

Cuối năm 2025, vốn hóa HPG vào khoảng 202.600 tỷ đồng. Đến giữa tháng 11/2026, con số này còn khoảng 177.700 tỷ đồng, tương ứng gần 25.000 tỷ đồng vốn hóa bị thu hẹp.

Hoa Sen (HSG) cũng không nằm ngoài xu hướng. Cổ phiếu này từ vùng giá điều chỉnh hơn 12.100 đồng cuối năm trước giảm xuống 10.650 đồng/cp vào phiên 16/11, tương ứng mức giảm khoảng 12,1%. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó giảm hơn 1.100 tỷ đồng, từ gần 9.800 tỷ hồi đầu năm xuống khoảng 8.600 tỷ đồng.

Tại Thép Nam Kim, NKG đóng cửa phiên 16/11 ở 12.250 đồng/cp, thấp hơn khoảng 9,3% so với cuối năm 2025. Giá trị vốn hóa giảm khoảng 600 tỷ đồng xuống hơn 6.000 tỷ đồng. Diễn biến giá của NKG nhìn chung vẫn khá yếu dù cổ phiếu đã có nhịp hồi đáng kể từ vùng đáy trong tháng 10. Dữ liệu thị trường cũng cho thấy NKG vẫn thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh 52 tuần.

Áp lực còn mạnh hơn ở nhóm doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Ống thép Việt Đức VG PIPE (VGS) giảm từ vùng giá điều chỉnh khoảng 24.800 đồng cuối năm trước về 19.300 đồng/cp, tương ứng mức giảm hơn 22%. Vốn hóa doanh nghiệp giảm hơn 400 tỷ đồng, còn khoảng 1.200 tỷ đồng.

SMC thậm chí mất gần 28% thị giá, từ 13.150 đồng xuống 9.470 đồng/cp. Đây là một trong những cổ phiếu thép giảm mạnh nhất trong nhóm được thống kê. Dữ liệu thị trường cho thấy SMC đã trải qua một năm giao dịch kém tích cực sau khi từng tăng mạnh trong năm 2025.

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty Thép Việt Nam (TVN) là trường hợp hiếm hoi vẫn giữ được sắc xanh. Cổ phiếu tăng từ khoảng 7.160 đồng cuối năm ngoái lên 9.200 đồng/cp, tương ứng mức tăng gần 29%, qua đó giúp vốn hóa tăng hơn 1.200 tỷ đồng.

Tính chung 8 mã thép tiêu biểu gồm HPG, HSG, NKG, VGS, SMC, TLH, POM và TVN, tổng vốn hóa đã giảm khoảng 26.700 tỷ đồng so với cuối năm 2025. Riêng HPG chiếm phần lớn mức suy giảm này.

Lợi nhuận nhiều "ông lớn" vẫn tăng mạnh

Điều đáng chú ý là diễn biến tiêu cực của giá cổ phiếu không hoàn toàn đồng pha với kết quả kinh doanh, điển hình như Tập đoàn Hòa Phát. Quý 3/2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 62.200 tỷ đồng, tăng khoảng 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 8.265 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu HPG đạt khoảng 170.274 tỷ đồng, tăng gần 55%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 23.746 tỷ đồng, cao hơn hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp nối đà tăng trưởng từ năm 2025, khi Hòa Phát hưởng lợi từ sản lượng thép tiêu thụ nội địa và việc mở rộng công suất HRC tại Dung Quất 2.

Nam Kim cũng ghi nhận sự cải thiện. Doanh thu quý 3/2026 đạt khoảng 5.472 tỷ đồng, tăng 45%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt gần 128 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với cùng kỳ. Sau 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 12.884 tỷ đồng, tăng hơn 10%, còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng khoảng 22%.

VGS có quý 3 tích cực với doanh thu gần 2.139 tỷ đồng, tăng 21%, lợi nhuận sau thuế hơn 96 tỷ đồng, tăng khoảng 51%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt hơn 6.205 tỷ đồng, lợi nhuận gần 200 tỷ đồng, tăng hơn 42% so với cùng kỳ.

SMC cũng cho thấy dấu hiệu phục hồi khi quý 3 chuyển từ lỗ gần 78 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi khoảng 30 tỷ đồng. Sau 9 tháng, doanh nghiệp lãi khoảng 75 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lỗ lớn, dù doanh thu giảm hơn 30%.

Hoa Sen là trường hợp kém tích cực hơn về lợi nhuận. Quý 3, doanh thu đạt hơn 10.384 tỷ đồng, tăng khoảng 24%, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 56 tỷ đồng, giảm hơn 36% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu tăng hơn 11% lên khoảng 29.353 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 561 tỷ đồng, gần như đi ngang.

TVN tiếp tục nổi bật với lợi nhuận quý 3 vượt 1.160 tỷ đồng, gấp nhiều lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt khoảng 40.532 tỷ đồng, tăng gần 29%, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.814 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần. Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận của TVN có đóng góp đáng kể từ các khoản thu nhập tài chính và hoạt động thoái vốn.

Nhìn chung, bức tranh 2026 của nhóm thép đang tạo ra một nghịch lý đáng chú ý: kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cải thiện mạnh, nhưng giá cổ phiếu lại phần lớn đi xuống. Diễn biến này cho thấy dòng tiền trên thị trường vẫn khá thận trọng với nhóm thép, đồng thời phản ánh sự phân hóa ngày càng rõ giữa triển vọng lợi nhuận, kỳ vọng tăng trưởng và định giá của từng doanh nghiệp.