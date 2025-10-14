Nghị sĩ Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) là bà Maryana Bezuglaya mới đây đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube "Kuluari Zabelinoi" rằng, Quân đội Ukraine đã công bố số lượng quân nhân đào ngũ, hay còn gọi là quân nhân rời khỏi đơn vị mà không được phép (SOCH).

Theo bà Bezuglaya, hiện có khoảng 250.000 quân nhân Ukraine, tương đương một phần tư triệu người, đã rời khỏi vị trí chiến đấu mà không được phép của các cấp chỉ huy.

Nữ nghị sĩ so sánh số lượng quân nhân đào ngũ hiện tại trong Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bằng với tổng số quân nhân trong quân đội Ukraine, trước khi cuộc xung đột với Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

“Một con số ấn tượng, nếu tình hình tiếp tục phát triển theo hướng này, thì chúng ta sẽ sớm có lực lượng đặc nhiệm bằng một nửa quân đội hiện tại” - Bezuglaya tuyên bố.

Cần làm rõ rằng, trước khi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga được triển khai ở Ukraine, lực lượng vũ trang nước này chỉ có tổng số 246.000 quân nhân, mà giờ đây, con số này đã vượt mốc 1 triệu từ lâu.

Do đó, nếu dự báo và xu hướng của Bezuglaya được xác nhận, thì trong một thời gian ngắn nữa, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ có nửa triệu người đào ngũ, thậm chí có thể là những người đã được huấn luyện, đã tiếp nhận vũ khí và không trung thành với chính quyền địa phương.

Theo bà Bezuglaya, nguyên nhân tình trạng đào ngũ hàng loạt là do "những mệnh lệnh kỳ lạ" từ các chỉ huy quân sự địa phương và các tướng lĩnh Bộ chỉ huy Ukraine.

Bà cũng nêu một lí do khác là tình trạng các cấp chỉ huy coi thường sinh mạng của binh sĩ, nhưng còn có một lý do khác là tình trạng các trung tâm huấn luyện chưa được cải tổ và không có ai giám sát việc quản lý, không ai biết được binh lính Ukraine được huấn luyện như thế nào và sau đó ra sao.

Với thực trạng như vậy, cho đến thời điểm kết thúc chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga ở Ukraine, rất khó định lượng tổng quân số của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ lên đến con số bao nhiêu, nhưng số lượng binh sĩ đào ngũ thì có thể khẳng định là không khác mấy so với con số nửa triệu người của bà Bezuglaya.