HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày nghỉ lễ 30/4

Anh Văn |

Trong ngày nghỉ lễ 30/4, lực lượng CSGT phát hiện, xử phạt hơn 2.100 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 22 người bị thương. So với ngày lễ này năm ngoái, tai nạn đã giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và 29 người bị thương.

Đáng chú ý, toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn trong ngày đầu nghỉ lễ.

CSGT tỉnh Ninh Bình kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong ngày 30/4.

Cũng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Công an các địa phương phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 ô tô, hơn 2.400 xe máy, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.900 trường hợp.

Theo đại diện Cục CSGT, các hành vi vi phạm phổ biến gồm: vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp, chở quá số người quy định 93 trường hợp, sử dụng điện thoại khi lái xe 117 trường hợp, vi phạm ma túy 8 trường hợp...

Ngoài ra, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục CSGT đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp, gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm luật giao thông trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại