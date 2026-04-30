Hơn 2.100 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt trong ngày nghỉ lễ 30/4

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong ngày 30/4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 18 người chết và 22 người bị thương. So với ngày lễ này năm ngoái, tai nạn đã giảm 33 vụ, giảm 18 người chết và 29 người bị thương.

Đáng chú ý, toàn bộ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ; đường sắt và đường thủy nội địa không ghi nhận tai nạn trong ngày đầu nghỉ lễ.

CSGT tỉnh Ninh Bình kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong ngày 30/4.

Cũng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, Công an các địa phương phát hiện hơn 13.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hơn 13.100 trường hợp vi phạm; tạm giữ 70 ô tô, hơn 2.400 xe máy, trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.900 trường hợp.

Theo đại diện Cục CSGT, các hành vi vi phạm phổ biến gồm: vi phạm nồng độ cồn 2.104 trường hợp, vi phạm tốc độ 3.253 trường hợp, chở quá số người quy định 93 trường hợp, sử dụng điện thoại khi lái xe 117 trường hợp, vi phạm ma túy 8 trường hợp...

Ngoài ra, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc của Cục CSGT đã phát hiện 433 trường hợp vi phạm, lập biên bản 115 trường hợp, gửi thông báo vi phạm 320 trường hợp.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tiếp tục chấp hành nghiêm luật giao thông trong những ngày nghỉ lễ tiếp theo, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.