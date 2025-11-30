Hơn 2.000 video duet cùng buitruonglinh trong 24h, thử thách “Bật beat cùng idol” nóng hơn bao giờ hết

Bên cạnh cơ hội "Bật beat cùng idol" thì hàng trăm vé Superfan Zone cũng là động lực khiến fan Anh Trai Say Hi (ATSH) tích cực khoe giọng cùng thần tượng.

"Kèo thơm" Duet Challenge cùng buitruonglinh

Trong lúc hoạt động "Săn code gần idol" vẫn đang rần rần khắp cõi mạng thì Samsung bất ngờ "đánh úp" cộng đồng người hâm mộ ATSH bằng một thử thách Duet chấn động không kém. Với tên gọi "Galaxy S25 FE Duet - Bật beat cùng idol", chương trình là cơ hội để các fan của buitruonglinh có thể trực tiếp song ca cùng nam ca sĩ trên sân khấu ATSH, rút ngắn tối đa khoảng cách với thần tượng.

Diễn ra từ 25/11/2025 đến 16/12/2025, chương trình "Galaxy S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" đã trở thành một đấu trường hấp dẫn, nơi các fan chân chính có dịp khoe giọng và hòa nhịp cùng thần tượng trong một cuộc đua sáng tạo siêu kịch tính. Ngoài cơ hội được duet trực tiếp cùng buitruonglinh tại booth trong khuôn khổ Live Concert ATSH, người hâm mộ còn có cơ hội giành được 100 vé Superfan Zone cho những vị trí đẹp nhất tại concert diễn ra vào 27/12/2025 ở Vạn Phúc City, một trải nghiệm đáng ghen tị với bất cứ ai.

Hơn 2.000 fan thi nhau "bắt beat"

Chỉ sau 24 giờ kể từ lúc phát động, đã có hơn 2.000 video Duet ca khúc "Giờ thì" với buitruonglinh được người hâm mộ đăng tải trên nền tảng TikTok, thể hiện sức hút cực khủng của chương trình. Điều đáng nói là không chỉ các fan nữ mà các fan nam cũng rất chịu chơi và đầu tư cho video Duet của mình. Nhiều fan còn đầu tư 2-3 phiên bản Duet khác nhau với trang phục và phong cách mới mẻ để gây ấn tượng cùng thần tượng buitruonglinh. Tính đến ngày 27/11/2025, bài đăng video mẫu được Samsung đăng tải đã có gần hơn 10.000 lượt thả tim và hơn 1.400 lượt lưu về dù chương trình chỉ mới bắt đầu được 3 ngày.

Tính đến ngày 27/11/2025 (chưa đến 72 giờ từ khi phát động), đã có 2.196 video Duet tham gia thử thách "Galaxy S25 FE Duet - Bật beat cùng idol"

Bên cạnh giải thưởng hấp dẫn thì thể lệ đơn giản cũng là yếu tố thu hút đông đảo người hâm mộ tham gia chương trình. Cụ thể, các fan chỉ cần thực hiện Duet với video mẫu của buitruonglinh trên kênh TikTok chính thức của Samsung Việt Nam. Sau khi hoàn tất phần thể hiện của mình, bạn cần đăng tải video Duet lên kênh TikTok cá nhân, kèm theo bộ hashtag hợp lệ. Kết quả sẽ được công bố trên Facebook Fanpage của Samsung Việt Nam sau 3 tuần kể từ khi kết thúc thời gian thử thách.

Lượt thả tim và lưu mẫu video Duet cùng buitruonglinh đang tăng theo cấp số nhân, mỗi giờ trôi qua có thêm hàng nghìn lượt tương tác mới

Galaxy S25 FE - "Cầu nối" gần idol của fan

Một điều thú vị của thử thách "Bật beat cùng idol" chính là sẽ có 10 bạn fan được tham gia Duet cùng buitruonglinh tại booth Samsung ở concert Anh Trai Say Hi 2025. Vì lẽ đó nên các fan đang ra sức thể hiện giọng hát, sự sáng tạo và đầu tư mạnh cho video Duet để gây ấn tượng với nam ca sĩ. Trong quá trình đó, Galaxy S25 FE không chỉ là thiết bị thực hiện thử thách mà còn là cầu nối mang đến những trải nghiệm đáng giá cùng idol.

Không ít fan đã cầm Galaxy S25 FE để phiêu nhạc cùng idol, tạo nên dấu ấn đặc biệt giữa rất nhiều video khác. Ngoài ra, sở hữu chiếc điện thoại này cũng là sự chuẩn bị sớm cho Live Concert ATSH sẽ diễn ra vào tháng 12 sắp tới. Với camera 50MP tích hợp ProVisual Engine, Galaxy S25 FE giúp các fan dễ dàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của concert và thần tượng với độ rõ nét vượt trội. Tính năng Mắt thần bóng đêm (Nightography) trên điện thoại sẽ giảm nhiễu vượt trội, tạo ra các bức ảnh sắc nét ngay cả khi chụp thần tượng trong điều kiện ánh sáng phức tạp tại concert. Không dừng ở khả năng quay chụp mạnh mẽ chuẩn concert phone, tính năng Chỉnh sửa tạo sinh (Generative Edit) của Galaxy S25 FE cũng giúp người hâm mộ thỏa thích sáng tạo, xóa vật thể thừa chính xác và đăng tải thành quả nhanh chóng trên mạng xã hội. Nếu may mắn có cơ hội Duet cùng buitruonglinh tại Live Concert ATSH, bạn chắc chắn sẽ cần đến tính năng Lọc âm thanh (Audio Eraser) trên Galaxy S25 FE để loại bỏ tiếng ồn đám đông, giữ trọn giọng hát ngọt ngào của buitruonglinh trong video kỷ niệm của mình.

Để có trải nghiệm concert đáng giá, trợ lý Gemini Live trên Galaxy S25 FE sẽ mang đến nhiều lời khuyên thiết thực, tư vấn chọn trang phục, nghiên cứu đường đi hay cung cấp các mẹo tham gia concert cho hội "newbie". Bạn chỉ việc chia sẻ camera là Gemini Live đã có thể nhìn thấy bối cảnh xung quanh, từ đó đưa ra câu trả lời chính xác theo tình huống thực tế. Cuối cùng, các fan sẽ cần đến Galaxy S25 FE để cheap moment cùng buitruonglinh và làm các thủ tục nhận giải nếu chiến thắng thử thách "Bật beat cùng idol" lần này.

Thử thách Duet cùng buitruonglinh và Galaxy S25 FE đang nóng hơn bao giờ hết khi số lượng video đăng tải vẫn tăng mạnh theo từng giờ. Nhanh tay tham gia để có cơ hội Duet cùng buitruonglinh, rinh về 100 vé Superfan Zone và tận hưởng nhiều đặc quyền hấp dẫn khác tại concert ATSH sắp tới.

Thông tin chi tiết về chương trình "S25 FE Duet - Bật beat cùng idol" có tại đây https://www.tiktok.com/@samsungvietnam/video/7576878281224441096