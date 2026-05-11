Hơn 2.000 thuyền viên đối mặt rủi ro khi hàng trăm tàu Hong Kong mắc kẹt

Hơn 2.000 thuyền viên đang đối mặt nguy hiểm khi tình hình leo thang, trong lúc Iran tuyên bố kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược.

Khoảng 100 tàu đăng ký tại Hong Kong hoặc thuộc sở hữu, quản lý của các công ty Hong Kong đã bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz, với khoảng 2.300 thuyền viên trên tàu. Ông Richard Hext, Chủ tịch Hiệp hội Chủ tàu Hong Kong, cho biết tình hình hiện nay rất căng thẳng và rủi ro.

Ông Hext nói với tờ South China Morning Post: “Nếu tính trung bình 23 thuyền viên trên mỗi tàu, thì có khoảng 2.300 thuyền viên đang mắc kẹt trên các tàu Hong Kong. Nếu một con tàu bị kẹt trong eo biển Hormuz, việc cố gắng đưa nó ra ngoài rất nguy hiểm vì có thể bị tấn công bằng hỏa lực”.

Theo ông Hext, ưu tiên hàng đầu của ngành vận tải biển hiện nay là đảm bảo thuyền viên có đủ lương thực, nước uống và hỗ trợ tinh thần.

Ông cho biết rất ít tàu bị hư hại, nhưng áp lực tâm lý đối với thuyền viên khi chứng kiến các vụ tấn công hoặc đọc tin về những cuộc tấn công lớn giữa Mỹ và Iran là rất nặng nề. Trung Quốc đã kêu gọi nhanh chóng khôi phục quyền tự do lưu thông cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz.

Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz

Phát ngôn viên Quân đội Iran - ông Mohammad Akraminia, khẳng định Iran sẽ không cho phép tàu của các quốc gia tham gia chính sách trừng phạt của Mỹ đối với nước này đi qua eo biển Hormuz.

Ông Akraminia nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin IRNA: “Từ nay, các quốc gia đi theo Mỹ và áp đặt trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi đi qua eo biển Hormuz”.

Ông nhấn mạnh cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel đã buộc Iran phải “sử dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz” và hiện nay nước này đang “thực thi chủ quyền” tại khu vực.

Ông cho biết, mọi tàu muốn đi qua eo biển đều phải “phối hợp hành động với Iran” và khẳng định các biện pháp này “có thể mang lại nhiều lợi ích cho Iran.”

Một vòng leo thang mới đã xảy ra tại vùng Vịnh vào cuối ngày 7/5 khi Mỹ và Iran trao đổi các cuộc tấn công.

Theo truyền hình nhà nước Iran, căng thẳng bắt đầu từ việc Mỹ tấn công một tàu chở dầu Iran, sau đó Iran đáp trả bằng việc tấn công 3 tàu khu trục Mỹ gần eo biển Hormuz. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ tiến hành loạt cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự tại Iran.