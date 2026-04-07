Hơn 2.000 nghệ sĩ, chiến sĩ biểu diễn tại chương trình “Âm vang Tổ quốc”

"Âm vang Tổ quốc" là chương trình mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" năm 2026 sẽ diễn ra vào tối ngày 28/4/2026 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với quy mô khoảng 40.000 khán giả, quy tụ hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng 500 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức, chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thiết thực hướng tới kỷ niệm: 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 140 năm Ngày Quốc tế lao động, 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 67 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Chương trình gồm hai phần chính. Phần I kéo dài 90 phút với ba chương: "Trường ca trên Trống Đồng", "Âm vang lịch sử" và "Khát vọng Việt Nam" được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Phần II kéo dài 60 phút, dành riêng cho thế hệ trẻ, phát trực tiếp trên nền tảng VTVgo. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại Thủ đô.

Một trong những điểm nhấn của "Âm vang Tổ quốc" là cách dàn dựng mới, lấy hình tượng trống đồng làm xuyên suốt kết hợp biểu diễn thực cảnh với âm nhạc giao hưởng, nhạc nhẹ và rock cùng công nghệ trình chiếu hiện đại. Qua đó, chương trình tái hiện dòng chảy lịch sử cách mạng, tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc và tạo nên không gian nghệ thuật vừa hào hùng, vừa giàu cảm xúc.

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như Tùng Dương, Hòa Minzy, Đức Phúc, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Trần Trung Quân, Lâm Bảo Ngọc, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa cùng hai ban nhạc Bức Tường và Ngũ Cung. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Dương Minh Đức, NSND Hà Thủy, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Vũ Thắng Lợi… cùng dàn nhạc giao hưởng và các nhóm nhạc chuyên nghiệp, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Hình ảnh sân khấu dự kiến của chương trình.

Ông Nguyễn Trung Dũng - tổng đạo diễn chương trình chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn "Âm vang Tổ quốc" không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là lời hiệu triệu – để mỗi người Việt Nam cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc và cùng nhau bước tới tương lai với niềm tin mạnh mẽ. Sẽ có những bất ngờ cho khán giả như màn tham gia của đội kị binh - cảnh sát cơ động, màn biểu diễn của lực lượng Bộ đội Biên phòng cùng những chú chó nghiệp vụ (quân khuyển) nổi tiếng.

Sau 90 phút lắng đọng và hào hùng cùng lịch sử trên sóng truyền hình trực tiếp, sân Mỹ Đình sẽ thực sự "bùng nổ" với 60 phút dành riêng cho thế hệ trẻ. Những giai điệu Rock cách mạng rực lửa từ Bức Tường và Ngũ Cung sẽ nối dài niềm tự hào, biến lòng yêu nước thành nguồn năng lượng tích cực, thôi thúc mỗi người trẻ dấn thân và cống hiến cho một Việt Nam thịnh vượng".