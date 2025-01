Hơn 200 trang câu hỏi thẩm vấn và quyền giữ im lặng của ông Yoon Suk Yeol

Các nhà điều tra Hàn Quốc đã chuẩn bị hơn 200 trang câu hỏi để thẩm vấn Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc ông ban bố thiết quân luật hôm 3/12. Theo lệnh tạm giam của tòa án, họ chỉ có 48 giờ để thẩm vấn trực tiếp.

Ông Yoon Suk Yeol bước vào tòa nhà Văn phòng điều tra tham đối với các quan chức cấp cao (CIO) ở Gwacheon, tỉnh Gyeonggi, ngày 15/1. Ảnh: Yonhap

Ông Yoon Suk Yeol bị bắt tại tư dinh tổng thống ở Hannam-dong, Seoul, vào khoảng 10h33 sáng 15/1 và được đưa đến Văn phòng Điều tra tham nhũng đối với các quan chức cao cấp (CIO) tại Gwacheon, ngay phía nam Seoul, để thẩm vấn.

Ông Yoon trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hàn Quốc bị bắt giữ.

Trước vụ bắt giữ sáng nay, ông Yoon đã 3 lần từ chối yêu cầu ra trình diện, cho rằng cuộc điều tra đối với ông là bất hợp pháp.

Trong một thông điệp video được công bố sau khi ông bị bắt, ông Yoon cũng khẳng định lệnh bắt ông là bất hợp pháp.

“Phiên thẩm vấn đầu tiên diễn ra lúc 11h-13h30 hôm nay, do Phó giám đốc Văn phòng Điều tra rham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) Lee Jae Seung phụ trách. Công tố viên cấp cao Lee Dae Hwan sẽ tiếp tục công việc từ 14h40. Tổng thống Yoon Suk Yeol đã dùng quyền giữ im lặng”, một lãnh đạo CIO cho biết.

CIO đã chuẩn bị một phòng thẩm vấn được trang bị đặc biệt có thể sử dụng máy quay và một khu vực nghỉ ngơi riêng cho ông Yoon. Ông Yoon không đồng ý sử dụng thiết bị ghi hình, vì vậy phiên thẩm vấn đầu tiên đã không được ghi lại.

Trong quá trình thẩm vấn trực tiếp ông Yoon, các nhà điều tra dự kiến sẽ đặt câu hỏi về các vấn đề như sự chuẩn bị và quy trình đằng sau việc ông đột ngột ban bố thiết quân luật, lệnh của ông yêu cầu quân đội kiểm soát trụ sở Ủy ban Bầu cử Quốc gia và ngăn chặn cuộc bỏ phiếu của quốc hội bác bỏ lệnh thiết quân luật, và liệu ông có xem xét các tuyên bố thiết quân luật bổ sung hay không. CIO nghi ngờ ông Yoon vào thời điểm đó cũng cân nhắc áp đặt một thiết quân luật khác nếu quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ lệnh đầu tiên.

CIO cũng dự kiến thẩm vấn ông Yoon về cách soạn thảo sắc lệnh thiết quân luật. Sắc lệnh này cấm hoạt động chính trị của quốc hội và các đảng phái, một điều khoản bị phe đối lập và giới phê bình chỉ trích là vi hiến.

Sau khi hoàn tất cuộc thẩm vấn trong ngày, CIO dự kiến tạm giam ông Yoon tại Trung tâm Giam giữ Seoul ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi.

Lệnh bắt khẩn cấp ngày 15/1 chỉ cho phép tạm giam ông Yoon trong 48 giờ. Nếu quá thời hạn này, cơ quan thực thi pháp luật cần phải xin lệnh bắt chính thức cho phép giam giữ ông lên đến 20 ngày.

Các chuyên gia pháp lý cho biết khả năng cao CIO sẽ xin lệnh bắt chính thức.

Lệnh bắt chính thức được cấp khi có đủ bằng chứng về tội phạm kèm theo sự không chắc chắn về nơi ở của nghi phạm, nguy cơ bỏ trốn hoặc lo ngại về việc phá hủy chứng cứ.

Các đồng phạm chính của ông Yoon trong vụ ban bố thiết quân luật, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, cựu Tư lệnh Cơ quan Tình báo Yeo In Hyung, và cựu Tư lệnh phòng vệ Thủ đô Lee Jin Woo đều đã bị bắt trước đó.

Thông qua các cuộc tham vấn, CIO đã thống nhất với các công tố viên giới hạn thời gian giam giữ ông Yoon trong 20 ngày trước khi đưa ra cáo trạng. Họ cũng đã quyết định chuyển vụ án sang cơ quan công tố trong vòng 10 ngày đầu của thời gian giam giữ.

Theo quy định của Hàn Quốc, chỉ cơ quan công tố mới có thể truy tố một tổng thống đương nhiệm.

Nếu ông Yoon bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Seoul, cơ sở này có thể được chỉ định là khu vực bảo vệ theo Luật An ninh Tổng thống. Điều 5 của Luật này cho phép Lực lượng An ninh Tổng thống (PSS) tiến hành kiểm tra và tìm kiếm để đảm bảo an ninh, về thực tế là cơ sở này nằm dưới sự kiểm soát của PSS.