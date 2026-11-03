Hơn 1.600 công nhân nhận tin buồn cuối năm: Nhà máy giày hơn 860 tỷ đồng tại Tp.HCM giải thể, tập đoàn mẹ thua lỗ 2 năm liên tiếp

Không chỉ tại Việt Nam, ông lớn giày dép châu Âu còn đóng cửa nhà máy lâu đời ở Bồ Đào Nha, giữa lúc tập đoàn mẹ liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Ngày 2/11/2026, Công ty TNHH ECCO Việt Nam bất ngờ thông báo giải thể, dừng toàn bộ hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Khu công nghiệp Bàu Bàng, TP.HCM. Quyết định được đưa ra vào những tháng cuối năm, khi hơn 1.600 công nhân đang làm việc tại đây đối diện nguy cơ mất việc.

Đáng chú ý, việc đóng cửa nhà máy tại Việt Nam không phải quyết định riêng lẻ mà nằm trong đợt tái cơ cấu quy mô toàn cầu của ECCO, thương hiệu giày dép có lịch sử 63 năm đến từ Đan Mạch.

Tập đoàn mẹ thua lỗ hai năm liên tiếp, đóng cửa nhà máy tại hai quốc gia

Theo số liệu tài chính được truyền thông quốc tế dẫn từ báo cáo thường niên, năm 2024, tập đoàn ECCO ghi nhận doanh thu khoảng 1,49 tỷ euro nhưng lỗ ròng 37,6 triệu euro.

Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục giảm xuống khoảng 1,4 tỷ euro. Dù mức lỗ thu hẹp, tập đoàn vẫn ghi nhận khoản lỗ khoảng 24 triệu euro, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp kinh doanh không có lãi.

Trong bối cảnh này, ECCO đang thực hiện chương trình cắt giảm chi phí và thu hẹp mạng lưới sản xuất để ứng phó tình trạng dư thừa công suất.

Cùng ngày 2/11, tập đoàn công bố kế hoạch đóng cửa nhà máy tại Santa Maria da Feira, Bồ Đào Nha, ảnh hưởng đến 632 lao động. Đây là cơ sở sản xuất thành lập từ năm 1984, đồng thời là nhà máy đầu tiên của ECCO bên ngoài Đan Mạch.

Nhà máy tại Santa Maria da Feira, Bồ Đào Nha

Theo thông tin doanh nghiệp công bố tại Bồ Đào Nha, quá trình tái cơ cấu còn bao gồm việc đóng cửa nhà máy tại Việt Nam và xem xét cắt giảm khoảng 400 vị trí làm việc tại các bộ phận khu vực và toàn cầu, bao gồm cả Đan Mạch.

Như vậy, việc đóng cửa hai nhà máy tại Việt Nam và Bồ Đào Nha có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 2.200 lao động. Con số này chưa bao gồm các vị trí văn phòng đang được xem xét cắt giảm.

ECCO cho biết nguyên nhân của việc tái cơ cấu là nhu cầu thị trường suy giảm kéo dài, trong khi năng lực sản xuất của tập đoàn vượt nhu cầu thực tế. Hãng dự kiến tập trung hoạt động vào số ít nhà máy hiện hữu nhằm điều chỉnh quy mô sản xuất.

Nhà máy 860 tỷ đồng tại Việt Nam dừng hoạt động sau khoảng 6 năm

Tại Việt Nam, ECCO đầu tư nhà máy trên khu đất rộng 12 ha tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, với tổng vốn đăng ký 38,18 triệu USD, tương đương hơn 860,9 tỷ đồng.

Nhà máy bắt đầu hoạt động năm 2020, có công suất đăng ký 8,1 triệu sản phẩm giày và cấu kiện giày mỗi năm, cùng 4 triệu sản phẩm bàn chải và phụ kiện.

Theo thông tin của Liên đoàn Lao động huyện Bàu Bàng, năm 2024, ECCO Việt Nam ghi nhận doanh thu 42,2 triệu USD và sản xuất gần 1,91 triệu sản phẩm.

Theo kế hoạch giải thể, hợp đồng lao động của những người không được đề nghị tiếp tục làm việc sẽ chấm dứt vào ngày 30/11/2026 hoặc sớm hơn nếu hợp đồng hết hạn trước đó. Một số nhân sự được giữ lại để hoàn tất thủ tục.

Doanh nghiệp cam kết thanh toán các quyền lợi theo quy định và có thêm khoản hỗ trợ dựa trên thời gian làm việc.

Việc đóng cửa nhà máy tại Việt Nam và Bồ Đào Nha cho thấy ECCO đang thu hẹp đáng kể mạng lưới sản xuất toàn cầu sau hai năm liên tiếp thua lỗ. Tuy nhiên, chưa có đủ dữ liệu để kết luận riêng nhà máy ECCO Việt Nam kinh doanh thua lỗ trước khi giải thể.