Hơn 151 nghìn thí sinh TPHCM thi vào lớp 10 lớn nhất từ trước tới nay

Kỳ thi chưa từng có

Đây là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM. Điểm mới của kỳ thi năm nay là công tác vận chuyển và bàn giao đề thi được thực hiện từ ngày 31/5, sớm hơn một ngày so với lịch thi chính thức, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức trên địa bàn rộng lớn sau khi địa giới hành chính được mở rộng.



Ngày 1-2/6 tới, các em sẽ bước vào ngày thi chính thức với 3 môn thi Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn tương ứng.

Học sinh làm bài thi vào lớp 10 tại TPHCM

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM, cho hay kỳ thi năm nay, thành phố có tổng cộng 6.443 phòng thi, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Đây là kỳ thi đầu tiên sau khi tiến hành sáp nhập địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu nên đề thi sẽ được cân nhắc về độ khó, để phù hợp với học sinh ở cả 3 khu vực.

Đề thi sẽ được biên soạn theo dạng mở, hướng đến yêu cầu học sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đánh giá và phản biện.

Theo Sở GD&ĐT TPHCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 có 151.269 học sinh đăng ký dự thi. Trong khi đó, toàn thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS. Như vậy, hơn 17.000 học sinh đã lựa chọn các hướng đi khác thay vì đăng ký vào các trường THPT công lập.

Năm học 2026-2027, các trường THPT công lập trên địa bàn TPHCM được giao tuyển 118.550 chỉ tiêu, tương đương khoảng 78% số học sinh tốt nghiệp THCS.

Ở khối trường chuyên, số lượng thí sinh đăng ký dự thi tiếp tục tăng cao. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 5.738 lượt đăng ký dự thi các môn chuyên, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 805 học sinh. Trường THPT chuyên Hùng Vương có 1.526 thí sinh đăng ký dự thi, tuyển 455 chỉ tiêu. Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ghi nhận 1.325 thí sinh đăng ký dự thi cho 525 chỉ tiêu, tương ứng tỷ lệ chọi 2,52.

Xét theo từng môn chuyên trên toàn thành phố, tiếng Anh là môn có số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất với 3.342 em, tiếp đến là Toán với 2.072 em và Ngữ văn với 1.368 em.

Cách xử lý nếu gặp sự cố

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý thí sinh cần xem kỹ thông tin trên “phiếu báo dự thi”, đặc biệt xem kỹ điểm thi để không đi nhầm.

Theo Sở GD&ĐT, thí sinh phải có mặt tại điểm thi đúng thời gian quy định. Nếu thí sinh thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại Hội đồng coi thi để xử lý kịp thời. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi buổi thi đó.

Trường hợp thí sinh bị bệnh nhẹ có thể chăm sóc tại phòng y tế của điểm thi, trưởng điểm thi phải xin ý kiến trưởng ban coi thi quyết định cho hay không cho thí sinh làm bù thời gian gián đoạn tuỳ vào thực tế bài thi và thời gian gián đoạn. Nếu phải đi bệnh viện cấp cứu, ngoài cán bộ y tế còn phải có giám sát và công an đi cùng. Cả hai trường hợp trên, thư ký điểm thi phải lập biên bản bất thường để ghi nhận sự việc.

Trong quá trình thi nếu bị ảnh hưởng bởi thời tiết, giám thị cần báo cho giám sát phòng thi thông báo gấp cho trường điểm thi. Trường hợp cấp bách, giám thị có thể cho thí sinh dừng thi, gấp bài thi lại, chuyển chỗ xong, chờ trưởng điểm thi có ý kiến mới cho thí sinh làm bài lại đồng loạt và cộng thêm giờ làm bài.

Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý giám thị tuyệt đối không được tự ý xử lý các tình huống hoặc sự cố bất thường làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh. Giám thị phải báo cáo kịp thời đến trưởng điểm thi để được xử lý.