Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong quý II/2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,1 triệu người, tăng 169.800 người so với quý trước và tăng 553.200 người so với cùng kỳ năm 2024. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động giữ ở mức 68,2%, giảm nhẹ 0,4 điểm % so với cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, lực lượng lao động đạt 53 triệu người, tăng 542.600 người so với cùng kỳ năm trước.

Chất lượng lao động cải thiện

Số người có việc làm trong quý II đạt 52 triệu, tăng 138.600 người so với quý I và tăng 544.100 người so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, số lao động có việc làm là 51,9 triệu người, tăng 538.100 người.

Tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trong quý II đạt 29,1%, tăng 1 điểm % so với cùng kỳ. Trung bình 6 tháng, tỷ lệ này đạt 29%.

Lao động phi chính thức còn cao

Số lao động phi chính thức quý II là 33 triệu người, chiếm 63,5% tổng số người có việc làm. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ này là 63,9%, giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước – cho thấy thị trường lao động vẫn thiếu bền vững.

Hơn 1,3 triệu thanh niên rơi vào trạng thái "2 không": không học, không làm

Thiếu việc làm giảm mạnh

Quý II có 799.200 người trong độ tuổi lao động thiếu việc làm, giảm 148.800 người so với cùng kỳ năm trước. Tỉ lệ thiếu việc làm là 1,73%, giảm 0,33 điểm %. Trong 6 tháng, tỉ lệ này là 1,72%, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

Thanh niên vẫn là nhóm đáng lo ngại

Tỉ lệ thất nghiệp quý II đạt 2,24%, tăng 0,04 điểm % so với quý trước nhưng giảm 0,05 điểm % so với cùng kỳ. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ này là 2,22%.

Đáng chú ý, nhóm thanh niên 15-24 tuổi có tỉ lệ thất nghiệp lên đến 8,19%. Có khoảng 1,35 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập hay đào tạo, chiếm 10,1%. Trung bình 6 tháng, tỉ lệ thất nghiệp thanh niên là 8,06%.

Tỉ lệ lao động không sử dụng hết tiềm năng giảm

Quý II/2025, tỉ lệ lao động không được sử dụng hết tiềm năng (gồm người thất nghiệp, thiếu việc làm và nhóm sẵn sàng làm việc nhưng chưa tìm việc) là 3,9%, tương đương khoảng 2,06 triệu người – mức thấp so với giai đoạn đại dịch COVID-19.

So với đỉnh điểm 10,4% vào quý III/2021, con số này cho thấy thị trường lao động đang phục hồi ổn định.