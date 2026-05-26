HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hơn 1,3 triệu lượt khách hàng tạm dừng, hủy giao dịch chuyển tiền sau khi nhận cảnh báo này

Thái Phương
|

Hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng về các tài khoản đáng ngờ khi giao dịch trực tuyến, giảm nguy cơ bị mất tiền oan.

Đây là thông tin được ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết tại họp báo Ngày Tài chính số 2026, dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và UBND TPHCM, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Văn phòng, Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Sở Công Thương TPHCM và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) tổ chức, chiều 26-5 ở TPHCM.

Ông Tuấn cho biết Ngân hàng Nhà nước đã triển khai Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán (SIMO). Đây là hệ thống cho phép các tổ chức thành viên tham gia thực hiện báo cáo thông tin về các tài khoản đáng ngờ khi phát hiện và chia sẻ thông tin tới các thành viên khác.

Trên cơ sở nguồn dữ liệu tập trung của hệ thống SIMO, tổ chức tín dụng có thể đưa ra các quyết định thực hiện ngăn chặn giao dịch ngay lập tức hoặc yêu cầu xác thực, định danh tài khoản trước khi thực hiện giao dịch trực tuyến. Qua đó góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, lừa đảo, bảo vệ an toàn tài khoản của khách hàng.

Hơn 1 , 3 triệu khách hàng hủy giao dịch sau cảnh báo từ Tài chính số 2026 - Ảnh 2.

Đại diện ban tổ chức chia sẻ về chương trình. Ảnh: Quang Định

Tính đến hết ngày 17-5, hệ thống SIMO đã hỗ trợ cảnh báo đến hơn 4,2 triệu lượt khách hàng, trong đó có hơn 1,3 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch tương ứng là hơn 4.500 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, với chủ đề "Thanh toán thông minh - Thúc đẩy tài chính số", chương trình năm nay không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, còn hướng tới mục tiêu cao hơn là tài chính toàn diện. Từ đó, giúp mọi người dân, từ người dân thành thị đến tiểu thương tại các chợ truyền thống đều có thể tiếp cận các dịch vụ tài chính một cách minh bạch, an toàn và hiệu quả nhất.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho rằng trong bối cảnh TPHCM được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, thì lĩnh vực công nghiệp - thương mại cũng gắn chặt với những chỉ tiêu rất cụ thể. Trong đó, ngành công thương đang tập trung phát triển hạ tầng, triển khai các giải pháp nhằm đưa TPHCM phát triển theo hướng mua sắm, tiêu dùng văn minh và hiện đại thông, thanh toán không tiền mặt, thanh toán số đáp ứng xu hướng đó.

Hơn 1 , 3 triệu khách hàng hủy giao dịch sau cảnh báo từ Tài chính số 2026 - Ảnh 3.

Đại biểu khảo sát các tiểu thương chợ Bến Thành đã ứng dụng mã QR trong thanh toán. Ảnh: Quang Định

Chương trình "Ngày Tài chính số 2026" diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9-2026 với nhiều hoạt động nổi bật. Mở đầu là chiến dịch Chuyển mã QR - Nhận đa lợi ích, triển khai tại các khu vực giao thương sôi động như chợ Bến Thành, phố ẩm thực Phan Xích Long… nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa thanh toán số, kết nối các giải pháp thanh toán thông minh, thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới và nâng cao trải nghiệm cho khách du lịch quốc tế.

Chương trình "Ngày Tài chính số 2026" là bước chuyển đổi quan trọng từ chương trình "Ngày không tiền mặt 16-6" - sáng kiến được khởi xướng từ năm 2019 nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

Theo Nhà báo Trần Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, Trưởng ban tổ chức Ngày tài chính số 2026, sau 7 năm triển khai, chương trình đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng, thúc đẩy thanh toán số trong đời sống hằng ngày và đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021 – 2025 theo Quyết định 1813 của Chính phủ.

Hiện, thanh toán không dùng tiền mặt không còn chỉ là một phương thức giao dịch tiện lợi, mà đang trở thành nền tảng quan trọng để phát triển tài chính số, kinh tế số và xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện cho người dân và doanh nghiệp.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

00:40
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại