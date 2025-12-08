Hơn 1,2 triệu con lợn bị tiêu hủy, giá thịt biến động ra sao?

Theo ghi nhận ngày 7/12, giá lợn hơi trên cả ba miền đồng loạt tăng, dao động 57.000 - 61.000 đồng/kg, trong đó nhiều địa phương miền Bắc chạm mốc 61.000 đồng/kg. Thị trường bán lẻ cũng chuyển động mạnh không kém khi giá thịt tăng thêm gần 2.000 đồng/kg so với tuần trước.

Chẳng hạn, chân giò rút xương có giá hơn 116.700 đồng/kg, nạc vai 126.300 đồng/kg, nạc đùi 122.320 đồng/kg và ba rọi hơn 163.000 đồng/kg.

Ông Lê Văn Tiến (ở Khoái Châu, Hưng Yên) cho biết, với những hộ nuôi 20-50 con, chỉ một con lợn nhiễm bệnh cũng đủ xóa sổ cả chuồng, buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Nhiều hộ trong địa bàn xã thời gian qua đã trở lại cú sốc ấy khiến nhiều người quyết định… bỏ trống chuồng.

Đại diện một doanh nghiệp chăn nuôi ở Hà Nội thông tin, một nửa số hộ từng cung ứng cho doanh nghiệp nay không còn tái đàn. Chi phí thức ăn vẫn ở mức cao, vốn quay vòng cạn kiệt, rủi ro dịch bệnh lớn đang khiến tái đàn trở thành quyết định đầy rủi ro. Khi hộ nhỏ lẻ rời khỏi chuỗi cung ứng, thị trường lập tức nghiêng về phía các doanh nghiệp lớn nhưng với quy mô công nghiệp, song cũng không thể bù đắp nhanh lượng hụt hơn một triệu con chỉ trong vài tháng.

“Lượng lợn về chợ đầu mối ở các thành phố lớn đã giảm đáng kể. Điều này khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ biến động cung - cầu nào”, vị này cho hay.

Ông Nguyễn Trí Công - Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai - cho rằng, người tiêu dùng đang rất thận trọng với thực phẩm an toàn và một số thông tin bất lợi về dịch tả lợn châu Phi. Cùng với đó, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh giá rẻ thời gian qua tăng nhanh tác động đến thị trường thịt lợn trong nước.

Ông Công nhận định giá lợn hơi trong dịp Tết sẽ quanh mức 60.000 đồng/kg, mức đủ để người chăn nuôi có lãi. Tuy nhiên, theo ông Công dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các trang trại không tuân thủ biện pháp an toàn sinh học, do đó việc khai báo và phòng dịch nghiêm ngặt vẫn là yêu cầu quan trọng, tránh để biến động lớn về nguồn cung trong dịp cuối năm.

Giá thịt lợn dự báo tiếp tục biến động từ nay đến dịp cuối năm.

Ở góc độ đơn vị bán lẻ, ông Lê Minh Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) - đánh giá thị trường thịt lợn đang trở nên hết sức nhạy cảm trong năm nay và về cuối năm càng dễ biến động khi nguy cơ dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Do đó, ngay thời điểm này, doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn ngân sách 530 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước để dự trữ hàng và làm việc với nhà cung cấp để neo giá trong giai đoạn cận Tết.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn cung thịt lợn tươi sống là 850 tấn, tăng 8%; thực phẩm chế biến 3.500 tấn. Đối với thịt lợn tươi sống, doanh nghiệp chuẩn bị dự phòng 1.000 tấn thịt đông lạnh các loại với quy cách đóng gói 0,5-1kg, sẵn sàng tung ra trong trường hợp thị trường có biến động. Nguồn hàng này sẽ dùng để chế biến nếu thị trường cuối năm ổn định”, ông Tuấn cho hay.

Theo các chuyên gia, cuối năm nay thị trường thịt lợn có thể đối diện ba khả năng. Nếu dịch tả lợn châu Phi sớm được khống chế, giá lợn hơi có thể giữ ở mức 60.000 - 65.000 đồng/kg, mức tăng vừa phải. Nhưng với tình hình tiêu hủy vẫn ở mức cao, kịch bản được đánh giá khả thi nhất là giá tiến lên 68.000 - 72.000 đồng/kg, thậm chí một số vùng có thể chạm 75.000 đồng/kg khi nhu cầu Tết tăng mạnh. Kịch bản xấu nhất, nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng trong tháng 12 và sang tháng 1 có thể kéo giá vượt 75.000 - 80.000 đồng/kg.

Ông Phạm Kim Đăng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và thú y (Bộ NN&MT) - cho biết, để đảm bảo nguồn cung cuối năm và Tết Bính Ngọ 2026, Bộ NN&MT đang tăng cường các biện pháp quản lý nhằm đảm bảo nguồn thức ăn chăn nuôi ổn định; kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi.

Bộ NN&MT khuyến cáo các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng sản phẩm chi tiết, không để xảy ra thiếu hụt cục bộ; đề nghị các tập đoàn, trang trại quy mô lớn tăng đàn, bổ sung nguồn cung thịt lợn trước và sau tết.

Cùng với đó, các đơn vị nhập khẩu cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết về số lượng và nguồn hàng, nhằm bảo đảm cung cấp cho thị trường khi nhu cầu tăng cao vào những tháng cuối năm.