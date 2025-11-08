Hơn 111.000 con nhện, 106 mét vuông mạng chăng kín ẩn giấu bí mật về hệ sinh thái độc hại nhưng cân bằng

Sâu trong một hang động tối đen như mực nằm giữa biên giới Albania và Hy Lạp, các nhà khoa học vừa phát hiện ra điều có thể là mạng nhện lớn nhất từng được ghi nhận trên thế giới, nơi trú ngụ của hơn 111.000 con nhện.

Phát hiện này được công bố ngày 17/10. Theo mô tả, mạng nhện trải dài trên diện tích khoảng 106 mét vuông của vách hang, không phải là một tấm lưới liền mạch, mà là một cấu trúc chằng chịt gồm hàng nghìn mạng hình phễu đan xen nhau, một minh chứng hiếm thấy cho khả năng “hợp tác” giữa những sinh vật vốn dĩ sống đơn độc.

Thế giới nhện ẩn giấu dưới lòng đất

Mạng nhện khổng lồ này được phát hiện bên trong Sulfur - hang động được hình thành qua nhiều thiên niên kỷ bởi axit sulfuric sinh ra từ quá trình oxy hóa khí hydro sulfide trong mạch nước ngầm. Không gian nơi đây ẩm thấp, trần thấp và ngập mùi lưu huỳnh, một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, tối tăm vĩnh viễn, nơi chỉ những sinh vật dẻo dai nhất mới có thể tồn tại.

Ảnh: Subterranean Biology

Hiện tượng đặc biệt này thực ra đã được các thành viên của Hiệp hội Hang động học Séc tình cờ bắt gặp từ năm 2022 trong chuyến thám hiểm hẻm núi Vromoner, nhưng chỉ đến nay mới được nghiên cứu và công bố chính thức.

Kết quả phân tích cho thấy hai loài nhện chủ đạo đã cùng tạo nên “đế chế” này là Tegenaria domestic và Prinerigone vagans.

Kiểm tra ADN khẳng định cả hai loài đều chiếm ưu thế trong quần thể. Sự tồn tại song song và tương tác chặt chẽ giữa chúng là một trường hợp hiếm hoi trong thế giới loài nhện, mở ra hướng nghiên cứu mới về hành vi hợp tác trong môi trường cực đoan.

Ảnh: Subterranean Biology

Hệ sinh thái độc hại nhưng cân bằng

Cuộc sống của hàng trăm nghìn con nhện này phụ thuộc vào một chuỗi sinh thái tinh vi dưới lòng đất. Con mồi chính của chúng là ruồi midge không cắn người, loài sinh vật lại sống nhờ vào màng sinh học trắng nhầy, sản phẩm của vi khuẩn oxy hóa lưu huỳnh bám trên vách hang.

Dòng suối ngầm chảy xuyên qua hang mang theo hydro sulfide từ các mạch nước tự nhiên, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi. Từ đó hình thành chuỗi thức ăn khép kín: vi khuẩn → ruồi midge → nhện. Toàn bộ hệ thống sống dựa trên các phản ứng hóa học mà hầu hết sinh vật khác sẽ bị tiêu diệt nếu tiếp xúc.

Đối với những người mắc chứng sợ nhện, ý nghĩ về 111.000 con nhện sống quần cư trong bóng tối vĩnh cửu hẳn chẳng khác gì một cơn ác mộng. Nhưng với giới khoa học, đó lại là một “cửa sổ” quý giá để quan sát cách sự sống thích nghi và phát triển trong những môi trường tưởng chừng không thể tồn tại.

Nguồn: Newsweek