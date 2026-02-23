Hơn 11.000 chiếc Land Cruiser 300 và Lexus LX 600 bị triệu hồi, xe tại Việt Nam liệu có ảnh hưởng?

Toyota Australia vừa thông báo triệu hồi 11.020 chiếc Toyota LandCruiser 300 Series đời 2025 do nghi ngờ lỗi ở van điện từ hộp số. Ngoài ra, 589 chiếc Lexus LX gồm LX 500d và LX 600 cũng từng được ra thông báo triệu hồi trước đó. Các xe bị ảnh hưởng được sản xuất vào năm 2025, và dự kiến sẽ bao gồm cả các xe đời 2025 và 2026.

Thông báo triệu hồi do Toyota Australia đưa ra nêu rõ: " Các xe LandCruiser 300 bị ảnh hưởng được trang bị hộp số tự động 10 cấp sử dụng van điện từ tuyến tính để điều khiển việc chuyển số."

Hơn 11.000 chiếc Land Cruiser 300 bị triệu hồi vì liên quan đến lỗi hộp số. Ảnh: Toyota

"Nếu van điện từ bị hỏng trong một số điều kiện nhất định, ECU điều khiển hộp số (Transmission ECT-ECU) có thể không truyền tín hiệu lỗi đến ECU động cơ, dẫn đến hộp số bị quá vòng tua ở một số cấp số nhất định."

"Điều này có thể làm hỏng hộp số, gây mất công suất khi lái xe ở tốc độ cao và trong một số trường hợp, có thể gây rò rỉ chất lỏng tiếp xúc với các bộ phận ống xả nóng."

"Những điều kiện này có thể làm tăng nguy cơ va chạm hoặc hỏa hoạn, từ đó cũng làm tăng nguy cơ thương tích hoặc tử vong cho người ngồi trong xe."

Lexus LX 600 cũng không phải ngoại lệ trong đợt triệu hồi này. Ảnh: Lexus

Toyota Australia khuyến cáo rằng lỗi này không có bất kỳ cảnh báo nào và "khuyến nghị chủ sở hữu nên đưa chiếc LandCruiser bị ảnh hưởng đến đại lý càng sớm càng tốt để được khắc phục."

"Đối với tất cả các xe bị ảnh hưởng, các đại lý Toyota sẽ lập trình lại phần mềm ECU hộp số, hoàn toàn miễn phí cho chủ sở hữu.Quá trình lập trình lại sẽ mất khoảng 30 phút. Tùy thuộc vào lịch làm việc của đại lý, chủ xe có thể phải để xe lại trong thời gian dài hơn.

Chủ sở hữu có thể liên hệ với bất kỳ đại lý Toyota nào để xác minh xem xe của họ có nằm trong phạm vi chương trình hay không. Tại Việt Nam, hãng xe Nhật chưa đưa ra thông báo nào liên quan đến việc này.