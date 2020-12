Hơn 10.000 người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ bị bắt giữ tại Hong Kong (Trung Quốc)

Các số liệu mới nhất vừa được đăng trên tài khoản mạng xã hội của cảnh sát Hong Kong cho thấy, đã có 10.171 người bị lực lượng này bắt giữ do liên quan đến các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ từ 9/6/2019 đến 30/11/2020, trong đó số người bị khởi tố là 2.389 người.

Ba nhóm tội danh bị khởi tố nhiều nhất gồm bạo động với 695 người, tụ tập trái phép 414 người và hủy hoại tài sản 356 người.



Ngoài ra, cũng theo thống kê của cảnh sát đặc khu này, sau gần nửa năm thực thi Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong, tính đến ngày 07/12, 40 người đã bị bắt giữ do thực hiện các hành động và hoạt động gây nguy hại an ninh quốc gia.

Cảnh sát Hong Kong kêu gọi người dân trong thời điểm bùng phát dịch bệnh ngoài đảm bảo giãn cách xã hội, còn cần tránh xa các phần tử tội phạm.

Các cuộc biểu tình ở Hong Kong nhằm phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm về Trung Quốc đại lục bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2019, tháng 9 cùng năm lãnh đạo đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải tuyên bố rút hoàn toàn dự luật gây tranh cãi này, nhằm thỏa mãn một trong những đòi hỏi quan trọng của những người biểu tình khi đó./.