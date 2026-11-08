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Hơn 10.000 binh sĩ Syria sẵn sàng tham chiến chống Houthi

Hoàng Vân
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Syria được cho là đang chuẩn bị gửi hàng nghìn binh sĩ đến Saudi Arabia và Yemen, để hỗ trợ họ trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi.

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Binh sĩ Syria.

Một nguồn tin từ Hội đồng Lãnh đạo Tổng thống Yemen cho biết, Syria và Saudi Arabia đã nhất trí về việc triển khai ban đầu khoảng 3.000 binh sĩ.

Một nguồn tin khác từ Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, lực lượng này cuối cùng sẽ vượt quá 10.000 binh sĩ, với việc bổ sung thêm nhân lực theo từng giai đoạn.

Theo ba nguồn tin quân sự Yemen và một quan chức quốc phòng, hàng trăm binh sĩ Syria đã được bố trí ở cả hai bên biên giới Saudi Arabia-Yemen.

Theo lời một quan chức quân đội Yemen, binh sĩ Syria hoạt động bên trong Yemen đang chỉ đạo hoạt động UAV nhằm vào vị trí của lực lượng Houthi.

Việc triển khai quân diễn ra sau khi Syria và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng vào ngày 4/11 trong chuyến thăm Riyadh của Tổng thống Ahmed al-Sharaa, nơi ông đã gặp Thái tử Mohammed bin Salman.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh Saudi Arabia tìm kiếm thêm viện trợ quân sự giữa lúc giao tranh tái diễn với lực lượng Houthi, những người đã phóng tên lửa và UAV tấn công các sân bay và cơ sở dầu mỏ trong vương quốc.

Sự đóng góp quân sự của Syria sẽ giúp Riyadh tiếp cận được những nhân sự giàu kinh nghiệm chiến đấu tích lũy được trong cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của nước này.

Washington đã cảnh báo Damascus không nên can thiệp trực tiếp vào cuộc chiến ở Yemen.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, việc Syria triển khai quân đội có thể kéo nước này vào cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, có khả năng làm đảo ngược những nỗ lực nhằm giữ Syria tránh xa các cuộc đối đầu quân sự tiếp theo.

Đối với Damascus, cuộc can thiệp này tiềm ẩn những rủi ro quân sự và chính trị đáng kể.

Các vị trí của Syria bên trong Yemen và dọc biên giới Saudi Arabia có thể trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ lực lượng Houthi.

Điều này khiến binh lính Syria phải đối mặt với cuộc xung đột mà Saudi Arabia nhiều lần phải vật lộn để bảo vệ cơ sở hạ tầng quân sự và chiến lược của mình.

Sự trả đũa của lực lượng Houthi cũng có thể lan rộng ra ngoài Yemen, tiềm ẩn nguy cơ đẩy Syria vào cuộc đối đầu với các nhóm thân Iran trong khu vực.

Ngoài ra, việc triển khai kéo dài sẽ tiếp tục làm phân tán nhân lực và nguồn lực khỏi một quân đội vẫn đang trong quá trình tái cấu trúc, đồng thời làm suy yếu các ưu tiên đã được chính phủ đề ra về an ninh nội bộ, bảo vệ biên giới và tái thiết đất nước.

Thay vì củng cố vị thế khu vực của Syria, một cuộc can thiệp chống lại Houthi có thể khiến chính phủ Tổng thống al-Sharaa phải đối mặt với một cam kết quân sự mới tốn kém, khiến đất nước dễ bị trả đũa và leo thang xung đột vượt ra ngoài chiến trường Yemen.

Theo South Front
Tags

Syria.

Saudi Arabia

Yemen

Houthi

binh sĩ Syria

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