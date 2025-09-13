.t1 { text-align: justify; }

Mới đây ông Vladislav Belbas - Giám đốc Công ty Ukrainian Armor thông báo rằng doanh nghiệp này đã cung cấp hơn 1.000 xe bọc thép Novator cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ông Belbas cho biết: "Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, chúng tôi đã chuyển giao hơn 1.000 xe bọc thép Novator cho Lực lượng Vũ trang Ukraine".

Vị lãnh đạo doanh nghiệp lưu ý rằng dòng thiết giáp Novator đã được mở rộng trong những năm gần đây để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của chiến trường.

Ông Belbas nói rõ: “Trong những năm qua, dòng xe Novator đã có thêm nhiều phiên bản mới: xe bọc thép Novator-2, biến thể xe cứu thương Novator 2S, xe chỉ huy và tham mưu Novator KShM, xe Novator để xử lý bom mìn, xe Novator nâng cấp với lớp bảo vệ được tăng cường và xe Novator-2 Krechet”.

Xe bọc thép Novator là phương tiện cơ giới rất quan trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Novator là một xe bọc thép 4x4 được thiết kế để chở quân và thực hiện các nhiệm vụ đa năng, đã trở thành một trong những nền tảng được triển khai rộng rãi nhất trong khắp các đơn vị Ukraine.

Thiết kế module của nó cho phép thích ứng với hoạt động sơ tán y tế, chỉ huy hoặc rà phá bom mìn.

Trong khi Ukraine Armor công khai chia sẻ thành tích sản xuất, các doanh nghiệp lớn khác trong nước vẫn giữ im lặng về sản lượng của họ.

Theo các nguồn tin trong ngành, họ lo ngại rằng việc công khai giao hàng có thể khiến cơ sở của mình dễ bị Nga tấn công, do Moskva liên tục thu thập thông tin tình báo và nhắm mục tiêu vào mạng lưới sản xuất quốc phòng của Ukraine.

Bất chấp sự bí mật hoạt động này, ngành công nghiệp Ukraine đã cùng nhau đạt được những kết quả đáng chú ý.

Kể từ đầu năm 2022, các nhà sản xuất trong nước đã cung cấp hơn 3.500 xe bọc thép loại 4x4 cho Lực lượng Vũ trang, hỗ trợ các hoạt động từ nhiệm vụ tấn công tiền tuyến đến sơ tán thương vong trong vùng hỏa lực.

Sự gia tăng sản lượng rất mạnh mẽ cho thấy khả năng mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine bất chấp điều kiện thời chiến.