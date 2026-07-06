Hơn 1.000 người trải nghiệm công nghệ sống khỏe Đài Loan tại Hà Nội

Hơn 1.000 khách tham quan đã trải nghiệm các giải pháp công nghệ chăm sóc sức khỏe từ Đài Loan tại AEON Mall Long Biên, đồng thời tìm hiểu chiến dịch "Go Healthy with Taiwan 2026".

Trong hai ngày 4 và 5/7, sự kiện "Nâng tầm sống khỏe cùng Đài Loan" do Taiwan Excellence tổ chức tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội) đã thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan. Chương trình giới thiệu 38 sản phẩm đạt Giải thưởng Taiwan Excellence đến từ 14 thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc), mang đến cơ hội trải nghiệm trực tiếp các giải pháp công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá chiến dịch "Go Healthy with Taiwan 2026", sáng kiến toàn cầu do Taiwan Excellence phát động nhằm khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên thế giới đề xuất những ý tưởng ứng dụng công nghệ Đài Loan để giải quyết các vấn đề về sức khỏe và cải thiện chất lượng sống.

Theo ban tổ chức, ba đề xuất xuất sắc nhất của chiến dịch sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD mỗi đề xuất. Sáu đội vào vòng chung kết sẽ được tài trợ chuyến đi đến Đài Loan để tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hoàn thiện bài thuyết trình trước vòng chung kết. Bên cạnh đó, 20 đội lọt vào vòng trong sẽ nhận được chương trình cố vấn 1:1 từ các chuyên gia cùng cơ hội kết nối với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đài Loan. Hạn cuối nhận hồ sơ tham gia là ngày 5/8/2026.

Phát biểu tại sự kiện, ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cho biết Việt Nam được lựa chọn là một trong những điểm đến của chiến dịch nhờ sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Theo ông Trung, Đài Loan mong muốn trở thành đối tác đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam trong việc xây dựng lối sống lành mạnh, đồng thời tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ đạt Giải thưởng Taiwan Excellence và khám phá những ứng dụng thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Diễn ra tại AEON Mall Long Biên, chương trình được thiết kế thành bốn khu vực trải nghiệm, tái hiện hành trình của một ngày sống khỏe, từ khởi đầu buổi sáng, làm việc, vận động đến nghỉ ngơi và phục hồi. Mỗi không gian giới thiệu những nhóm giải pháp khác nhau, giúp khách tham quan tìm hiểu cách công nghệ có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí, nguồn nước, nâng cao hiệu quả làm việc, khuyến khích vận động và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Hành trình trải nghiệm được xây dựng dưới hình thức các thử thách tương tác, khuyến khích người tham dự khám phá toàn bộ khu vực trưng bày. Bên cạnh đó là nhiều hoạt động như gặp gỡ linh vật FuBear - đại sứ thương hiệu của Taiwan Excellence, tham gia trò chơi, bốc thăm may mắn và tìm hiểu thông tin về chiến dịch "Go Healthy with Taiwan 2026".

Ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan, đánh giá sự kiện góp phần đưa các công nghệ và sản phẩm tiên tiến của Đài Loan đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam. Theo ông, sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hàng đầu cùng danh mục sản phẩm đa dạng đã phản ánh thế mạnh của Đài Loan trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giải pháp sống thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại sự kiện, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm hệ sinh thái sản phẩm phong phú từ các thương hiệu đạt Giải thưởng Taiwan Excellence. Trong đó, Mbran Filtra, Acerpure và DEMAI giới thiệu các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và nước; Johnson Fitness, SAEKO và Atunas mang đến các sản phẩm hỗ trợ rèn luyện thể chất; CAESAR giới thiệu những giải pháp nâng cao tiện nghi không gian sống. Bên cạnh đó, ASUS, MSI, Innergie, Silicon Power, KSS, PAX và Transcend trưng bày nhiều giải pháp công nghệ phục vụ công việc, kết nối và sinh hoạt hằng ngày.

Thông qua sự kiện, Taiwan Excellence mong muốn lan tỏa thông điệp rằng một lối sống khỏe mạnh được hình thành từ những lựa chọn tích cực trong sinh hoạt, làm việc, vận động và nghỉ ngơi, với sự đồng hành của các giải pháp công nghệ phù hợp. Đồng thời, chương trình cũng góp phần tăng cường kết nối giữa các thương hiệu Đài Loan với đối tác, cơ quan truyền thông và người tiêu dùng Việt Nam, qua đó thúc đẩy hợp tác và ứng dụng các giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.