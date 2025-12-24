Hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa đã nạp vào hầm phóng?

Hình ảnh minh họa. Các tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc được cho là đã nạp vào các hầm phóng mới gần biên giới Mông Cổ. (Ảnh: Quân đội Trung Quốc)

Một báo cáo dự thảo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đã nạp hơn 100 tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ba cụm hầm phóng mới xây dựng gần biên giới Mông Cổ.

Trước đó, Mỹ từng ghi nhận việc Trung Quốc đào hầm phóng, nhưng việc nạp tên lửa nhiên liệu rắn DF-31 là diễn biến mới. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân 3 bên với Nga và Trung Quốc.

Tuy nhiên, động thái từ Bắc Kinh cho thấy nước này không muốn tham gia các biện pháp kiểm soát vũ khí toàn diện.

Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược (New START) giữa Mỹ và Nga, ký năm 2010, giới hạn mỗi bên ở mức 1.550 đầu đạn hạt nhân trên 700 hệ thống triển khai. Hiệp ước được gia hạn thêm 5 năm vào tháng 2/2021, nhưng không cho phép gia hạn tiếp.

Điều này buộc Mỹ phải tìm kiếm một thỏa thuận mới. Tổng thống Trump được cho là muốn thúc đẩy một hiệp ước ba bên, trong đó có Trung Quốc. Nếu không có thỏa thuận, cả 3 cường quốc hạt nhân sẽ đối mặt nguy cơ mất cân bằng và thiếu an toàn.

Tình hình càng phức tạp khi Mỹ cân nhắc nối lại thử nghiệm hạt nhân, trong khi Trung Quốc bị cáo buộc hiện đại hóa kho vũ khí nhanh hơn bất kỳ quốc gia hạt nhân nào khác. Bắc Kinh phủ nhận, khẳng định lực lượng hạt nhân của họ chỉ ở mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia và duy trì chính sách “không sử dụng trước”.