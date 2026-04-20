Hơn 100 người cùng flycam tìm kiếm nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

Minh Tuệ |

Lực lượng công an, quân đội, chính quyền cùng người dân đang tích cực tìm kiếm nam sinh đại học mất tích từ tối 19/4 khi leo núi ở khu vực Tam Đảo.

Tối 20/4, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Đạo Trù (Phú Thọ) cho biết, các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích ở khu vực Tam Đảo.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh trước khi mất tích. (Ảnh: Đạo Trù 24h)

Thông tin ban đầu, sáng 19/4, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2007, trú ở phường Định Công, Hà Nội, sinh viên Trường Đại học Đại Nam) cùng nhóm bạn leo núi. Địa điểm nhóm nam sinh xuất phát từ chân núi dốc Rít (thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù). Khoảng 18h cùng ngày, trong quá trình di chuyển, do địa hình rừng núi phức tạp, Tuấn Anh bị lạc và mất thông tin.

"Hiện hơn 100 người gồm lực lượng công an, quân sự, người dân đang tích cực tìm kiếm tại khu vực nghi vấn. Flycam nhiệt cũng được huy động để tìm kiếm nam sinh", lãnh đạo UBND xã Đạo Trù thông tin thêm.

Chính quyền UBND xã Đạo Trù đề nghị người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, vui lòng liên hệ ngay với UBND xã Đạo Trù hoặc cơ quan công an gần nhất.

Thông tin liên hệ: Ông Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã, số điện thoại 0982304999 hoặc Thượng tá Phan Văn Thực - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, số điện thoại 0984591888.

mất tích

nguyễn tuấn anh

Trường Đại học Đại Nam

Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

